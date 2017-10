Revilla cree que PP no está "capacitado" para hablar de retrasos y niega "sablazo" con los impuestos

Y en cuanto a la reforma fiscal prevista, avanzada el fin de semana por el consejero de Economía, el socialista Juan José Sota -que habló de "pequeños retoques" en tasas e impuestos-, el jefe del Ejecutivo autonómico niega que vaya a dar un "sablazo" a los cántabros, como ha advertido el principal partido de la oposición.

"Sablazo es el de Montoro" ha replicado Revilla, en referencia a las políticas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Con esta frase ha contestado a la líder del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, que ha alertado del "nuevo sablazo" que el bipartito PRC-PSOE dará a los cántabros en 2018 con otra subida de impuestos.

Ha sido en una rueda de prensa ofrecida este martes, 31 de octubre, fecha en la que termina el plazo establecido para que el Gobierno autonómico presente el proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad (PGC).

Pese a esto, el secretario general de los regionalistas ha asegurado que las cuentas del próximo ejercicio, que se presentarán "próximamente" -a principios de noviembre según Sota-, entrarán en vigor "en plazo", el día 1 de enero.

Así las cosas, cree Revilla que el PP no está "capacitado para decirnos a nosotros que estamos retrasados". "Lo que tienen que hacer es presentar el (presupuesto) de ellos", ha remachado.

Finalmente, el presidente ha declinado comentar más de las cuentas hasta que no se conozca el documento. "Todavía no lo tengo", ha apuntado, al tiempo que ha admitido que no tiene "ni idea" de los "retoques" de los que habló Sota.

Aún así, ha negado que vaya a haber sablazo, en contra de lo que a su juicio ha hecho el ministro de Hacienda. "Sablazo es el de Montoro", ha concluido.