Revilla y Pablo Iglesias mantendrán una reunión este viernes

Miguel Ángel Revilla y Pablo Iglesias mantendrán este próximo viernes día 27 una reunión aprovechando la visita que el líder de Podemos tiene previsto cursar ese día a Cantabria, donde la formación morada presentará 'Arronti Cantabria', el proyecto político autonómico con el que aspira a ser "alternativa de gobierno en 2019".

El encuentro se celebrará durante la mañana en la sede del Ejecutivo cántabro, en Santander, y en él ambos mandatarios intercambiarán impresiones y analizarán la convulsa situación política actual, centrada en el desafío independentista y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Precisamente, la reunión entre Revilla e Iglesias coincidirá con la celebración en el Senado de un pleno extraordinario en el que se votará la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno central, que conlleva la destitución de Puigdemont y la limitación de funciones del Parlament, tal y como anunció este sábado el presidente Mariano Rajoy.

El bis a bis que tendrán Revilla y Pablo Iglesias, que en un principio será "privado" -no se convocará a los medios-, no ha caído bien entre algunos dirigentes del partido morado en Cantabria. Si bien tras las elecciones de 2015 Podemos se abstuvo para permitir la investidura de Revilla como presidente del Gobierno, la relación se ha enturbiado a medida que ha avanzado la legislatura y algunos cargos creen que este encuentro no encaja con la labor de oposición que el partido está llevando a cabo en el Parlamento autonómico.

Inicialmente, la visita de Pablo Iglesias a Cantabria estaba prevista para hace dos semanas, pero fue aplazada debido a la tensión creciente en Cataluña. No será la primera vez que el máximo responsable de Podemos es recibido en la sexta planta de Peña Herbosa -sede del Gobierno regional-. Ya estuvo con Revilla en diciembre de 2015, cinco días antes de las elecciones generales, en un mediático encuentro que terminó con el líder de Podemos desayunando un sobao.