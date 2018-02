Revilla justifica nombramientos de Salvador Blanco y José Miguel Barrio e insiste en que "no van a cobrar nada"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha justificado el nombramiento como miembros del Consejo de Administración de Sidenor del alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio (PRC) y del exdirector gerente de Sodercan Salvador Blanco, ésta último por su "experiencia" y por haber sido quien preparó la "solución" que ha permitido mantener abierta la empresa de Reinosa, y ha insistido en que "no van a cobrar nada". "Ni dietas", ha añadido.

"Ojalá que fueran todas las puertas giratorias así", ha dicho Revilla, que ha sido preguntado este lunes en el Pleno por Podemos por su valoración acerca de los recientes nombramientos de Blanco y Barrio, como miembros del Consejo de Administración de Sidenor tras la entrada de Sodercan en esta empresa.

En cuanto a Blanco, el jefe del Ejecutivo regional no ha compartido los argumentos de Podemos en su contra y ha negado que el exdirector de Sodercan tenga problemas con la Justicia como sugería el podemita.

"Que yo sepa problemas con la Justicia, ninguno", ha dicho el jefe del Ejecutivo regional, que ha subrayado que no hay en contra de Blanco "ninguna tipo de sentencia" y ha instado a Bolado a que si la presenta "mañana mismo le cesa". "Otra cosa es lo que se puede decir en el Parlamento, de corrupción y prevarición...", ha añadido el presidente regional respecto a las acusaciones que contra el exdirector de Sodercan se han escuchado en la Cámara regional por parte de la oposición.

Revilla ha subrayado que ha sido Blanco el que ha preparado "durante más de un año la solución" que ha permitido mantener abierta Sidernor, solución que ha consistido en la compra por parte de Sodercan del 25% del capital de esta empresa mediante un acuerdo de 15 millones de euros.

"Es el que preparó la solución al problema", ha insistido el jefe del Ejecutivo regional, que se ha preguntado "quién mejor" que él para controlar lo que pasa en esta empresa.

Respecto a Barrio, que Podemos considera que carece de experiencia para esta cargo, Revilla ha asegurado que los sindicatos en Reinosa están "encantados" con que el alcalde forme parte del Consejo de Administración de esta empresa, que es, según ha dicho, el "pulmón" de Reinosa.

Para Revilla, Barrio, por su condición de alcalde, es el "primer interesado" en que la empresa funcione y cree que "no hay mejor representante" para que se encargue de controlar su marcha.

Aunque ha defendido los dos nombramientos realizados por parte del Gobierno bipartito, Revilla ha aclarado que Barrio fue propuesto por el PRC y Blanco por el PSOE.

Por su parte, el diputado de Podemos Alberto Bolado, que es el que ha preguntado por esta cuestión a Revilla, ha anunciado que su grupo ha registrado una petición para que el Gobierno regional informe por escrito las retribuciones en concepto de dietas, percibidas por los miembros del Consejo de Administración de Sidenor nombrados por el Ejecutivo o cualquiera de las empresas, fundaciones o entidades integrantes del sector público autónomo".

Y es Podemos no cree que Blanco no vaya a recibir ningún tipo de retribución o dieta, máxime cuando éstas se fijan por el propio Consejo de Administración. "No hay ninguna trampa", ha insistido Revilla.

MESA DE TRABAJO DEL SEVE BALLESTEROS

En el Pleno, Podemos también ha preguntado al consejero de Turismo, Francisco Martín, por los motivos por los que no ha convocado la segunda reunión de la mesa de trabajo del aeropuerto SantanderSeve Ballesteros.

En su respuesta a Blanco --que se ha quejado de que han pasado "ocho meses" desde la primera reunión cuando el compromiso era volver a reunirse a los "dos o tres" meses-- el consejero ha explicado que no se ha convocado este segundo encuentro porque AENA aún no ha convocado la Mesa de Coordinación Aeroportuaria.

Así, en su respuesta al parlamentario de Podemos, Martín se ha comprometido a convocar a la mesa de trabajo en cuanto AENA lo haga.