Revilla no desvela si cesará a Tezanos si el PSOE la expedienta e insiste en llamar a la "cordura" a los socialistas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), no desvela si cesará a la vicepresidenta regional, la socialista Eva Díaz Tezanos, si el PSOE la expedienta por no acatar la instrucción de su partido de cesar a dos de sus altos cargos, Salvador Blanco y Rosa Inés García, e insiste en llamar a la "cordura" y a reivindicar que la "estabilidad de un Gobierno y de los ciudadanos está por encima del 'me quito yo para ponerte tú'".

"Yo no actúo más que sobre realidades", ha dicho Revilla al ser cuestionado por los periodistas acerca de si cesará a la vicepresidenta si finalmente el PSOE cumple su advertencia y opta por abrir expediente a Díaz Tezanos si no cesa a Blanco y García como responsables de las sociedades públicas Sodercan y Mare, respectivamente.

El también líder del PRC, que ha sido cuestionado por este tema en un acto de firma de un acuerdo con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, ha insistido en que "no está en sus manos las decisiones de otro partido" y ha señalado que "lo que puede hacer" es pedir "a todo el mundo que tenga cordura y actúen con miras de Estado" y tengan la idea --como la tiene él y el PRC, ha dicho-- de que "los intereses regionales" y la "gobernabilidad" de Cantabria están "por encima de la lucha" de partidos.

Revilla ha reivindicado al PRC como un partido "sensato", "serio", "firme" y "unido", algo que ha pedido al resto de fuerzas políticas de la reunión ya que considera que lo contrario "no es bueno" para la región.