Revilla asegura que tuvo "bronca" con Rajoy el 12-O por la deuda del Estado con Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha asegurado que tuvo una "bronca" con Mariano Rajoy durante los actos del Día de la Hispanidad en Madrid, celebración en la que ambos coincidieron y en la que Revilla aprovechó para reclamar a Rajoy que cumpla los compromisos con Cantabria y reprocharle que no le haya contestado a las cartas que le ha remitido y que, según ha dicho, éste le aseguró no haber recibido.

Así lo ha contado este viernes el propio Revilla a los medios de comunicación, a los que ha relatado las dos conversaciones que mantuvo con Rajoy en el día de ayer, una "de cuatro segundos" en el Paseo de la Castellana, donde ambos acudieron al desfile, y otra "de 10 minutos" ya en el Palacio Real, antes de la recepción con los Reyes.

Antes de asistir a la inauguración de la residencia de estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico, Revilla ha explicado que en su primera conversación de ayer con Rajoy le transmitió su indignación personal y la de Cantabria con él por no cumplir los compromisos que había asumido con la comunidad, tanto a través de los Presupuestos, como es el caso del Hospital Valdecilla, como por carta; un reproche ante el que, según ha relatado, el presidente del Gobierno de España "se puso como nervioso" y le acabó diciendo "ya se te pasará".

El presidente cántabro ha reconocido que le afectó esta contestación de Rajoy, tanto que, "para no tener otra bronca" con él, en los instantes antes de la recepción con los Reyes en el Palacio Real, abandonó la habitación donde ambos se encontraban poniendo como excusa que estaba "un poco mareado".

Revilla ha relatado que se fue a otra sala cuando apareció en ella Rajoy, que estaba solo, y le preguntó qué le ocurría y "si estaba enfadado", tras lo que el presidente cántabro le recriminó que ni haya cumplido con Cantabria "ni le conteste" a las cartas que le ha mandado para recordarle aquello que el Estado debe a la comunidad y pidiéndole que se le pague lo que se adeuda.

Fue entonces cuando, según ha dicho, Rajoy le aseguró que "no le habían entregado" las cartas. "¿Entonces qué tengo que hacer, mandarlas por un notario?. No puedo entenderlo. Desde luego si a mí me escribe el presidente del Gobierno las cartas me la dan", ha afirmado Revilla, que ha indicado que Rajoy le aseguró que "las cartas no se las habían entregado", algo que el regionalista ha considerado "sorprendente".

Tras esta revelación, Revilla ha avanzado que este mismo lunes, 16 de octubre, va a recopilar las cartas que remitió a Rajoy en las que le recordaba su deuda con Cantabria para volver a mandárselas pero esta vez --ha dicho-- "con acuse de recibo", y también intentará de nuevo mantener una conversación telefónica con el presidente del Gobierno central después de que éste le pidiera que le "llamara".

Según el presidente cántabro, Rajoy le reconoció que estaba "muy estresado" y se mostró "afectado" por sus críticas. "Yo no tengo ningún interés en criticarte, Mariano. De verdad. A mí pagas a Cantabria lo que debes y públicamente te doy las gracias", asegura Revilla que respondió al presidente del Gobierno.

Revilla ha insistido en la importancia que tiene para Cantabria que el Estado cumpla lo comprometido y ha considerado una "injusticia" que no lo haga. "100 millones para Cantabria son muy importantes", ha dicho el presidente cántabro, que ha insistido en que para el Estado esa cantidad pueden ser como "cuatro euros" pero para la comunidad es algo que "desequilibra" las cuentas y es la diferencia entre "ser y no ser" y entre tener superávit o déficit.

El presidente cántabro "espera" que, tras la "bronca" con Rajoy la situación "se arregle" y que "pueda decir dentro de poco que (Rajoy) no es un mentiroso y un moroso".

CANTABRIA, "A PUNTO" DE LA RECLAMACIÓN JUDICIAL

De todos modos, Revilla ha advertido de que Cantabria está "a punto" de materializar la "reclamación judicial" al Gobierno de España por la deuda de Valdecilla y por el convenio de la Fundación Comillas, aunque ha reconocido que "no le gustaría" tener que llegar a este punto

Por el momento, según Revilla, el Gobierno de Cantabria ya ha realizado un requerimiento al Ejecutivo central, remitiéndole toda la documentación relativa a estos compromisos y ahora estás la espera de la contestación.

En el caso de que haya que llegar a la reclamación judicial, Revilla ha reconocido que será algo "muy difícil", pero según ha dicho ya ha habido "abogados importantes" que han asegurado que Cantabria podría ganar al Estado en su demanda.