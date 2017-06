Revilla asegura que "no va a haber" una "ruptura" del pacto de Gobierno PRC-PSOE

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha defendido que el bipartito regional PRC-PSOE es un "Gobierno sólido" y ha asegurado que "no va a haber" una "ruptura" entre los dos socios.

"Que nadie piense que va a haber una ruptura. No la va a haber", ha asegurado Revilla instantes antes de concluir su primera intervención de casi dos horas y media en el Debate de Orientación Política del Gobierno, que se celebra hoy y mañana en el Parlamento regional.

El presidente regional ha asegurado que la relación entre los dos socios de Gobierno es "muy buena" y ha subrayado que el acuerdo entre socialistas y regionalistas es un "pacto que funciona y que va a funcionar".

Así, en respuesta a algunos comentarios que en ocasiones le dedican los grupos de la oposición (PP, Podemos y Ciudadanos), ha garantizado que "para nada" hay "fisura" en el pacto de Gobierno y afirma que "no es verdad" que haya "guerra" entre socialistas y regionalistas.

Revilla también ha aprovechado su intervención en asegurar que se está cumpliendo "en gran medida", y "digan lo que digan", el acuerdo de investidura alcanzado con Podemos --lo ha cifrado en un 90%-- ha que le permitió volver a ser presidente de Cantabria y también los compromisos con Ciudadanos para haber podido aprobar el presupuesto de 2017.

Revilla ha señalado que, mientras el PP gobernó la pasada legislatura con mayoría absoluta, el bipartito PRC-PSOE tiene que "hacer malabares" pero es un Gobierno que "tiene cintura".

Sí ha reconocido que a partir de ahora, y a medida de que vaya avanzando la legislatura y se aproxime 2019 --año electoral-- "va a ser más difícil" llegar a acuerdos entre partidos. "Es época de celo", ha dicho Revilla.

Por ejemplo, ha afirmado que ahora Podemos está "en otro planteamiento político" distinto a cuando la formación morada se abstuvo para facilitar su investidura, algo que él "acepta". "Tienen derecho a abstenerse y también a rectificar", ha aseverado Revilla.

Por otra parte, el presidente regional ha dirigido en su primera intervención en el conocido como 'Debate del estado de la región' varias críticas al PP de Cantabria, por su gestión en la pasada legislatura, en la que, a su juicio, y a diferencia de lo que ha hecho el bipartito PRC-PSOE, "no consiguió" mejorar la situación de la comunidad y por ello recibió un "palo electoral".

También ha criticado su actuación en la presente legislatura, sobre todo en relación a su comportamiento respecto a Valdecilla.

Así, ha censurado que los 'populares' no hayan presentado la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que prometieron para la inclusión de una partida para la financiación de las obras del hospital.

También ha criticado en repetidas ocasiones que no apoyaran la iniciativa aprobada el pasado lunes en el Pleno del Parlamento, gracias a los votos de PRC, PSOE, Ciudadanos y Podemos, y ante la que el PP se abstuvo, para pedir al Estado que pague este año los 44 millones que adeuda de Valdecilla, que cumpla sus compromisos con la comunidad y para demandar un trato "justo" con la región.

Revilla ha subrayado que esa reclamación cuenta con el respaldo del "70 por ciento" de la Cámara regional (PRC, PSOE, Podemos y Cs) y cree que con "el 90%" del apoyo de la sociedad ya que, a su juicio, hay votantes del Partido Popular que están a favor de pedir al Estado "que pague" lo que debe y que habrán sentido "mucha vergüenza" al ver que los 'populares' se abstuvieron. "Mucho tienen que hacer para recomponer la credibilidad", ha dicho Revilla al partido que lidera María José Sáenz de Buruaga.

REVILLA A DIEGO "¡SI NO TE VAN A DEJAR SALIR!"

El presidente de Cantabria también ha aludido a la situación del PP cántabro, sumido en una crisis interna tras el Congreso Regional el que la entonces secretaria general, María Sáenz de Buruaga, salió elegida presidenta por cuatro votos de diferencia respecto a su antecesor en el cargo, Ignacio Diego.

Pero no lo ha hecho de 'motu proprio', sino a raíz de un comentario del exlíder 'popular', que cuando el regionalista estaba en la tribuna aludiendo a la situación actual de la Comunidad, --comparándola con la coyuntura de la pasada legislatura y el trato que recibe del Estado, todo ello apoyado en datos que ha dicho no entender--, Diego le ha indicado, desde su escaño, "yo te le explico".

"¡Si no te van a dejar salir!", le ha replicado el líder del PRC, aludiendo así al estreno esta tarde de Sáenz de Buruaga en el Debate sobre el Estado de la Región, como presidenta del PP y del Grupo Parlamentario.

A continuación, el presidente ha agregado que pueden abordar el tema de la situación de Cantabria y aclarar dudas o diferencias "con un café". "En el momento que me llaman, me pongo", ha resaltado el regionalista, para destacar que él siempre contesta al teléfono, a diferencia de lo que hacen -como criticó previamente en su intervención- en el Gobierno central del PP. "Lo he hecho siempre (contestar), y para apoyar a Cantabria más", ha remachado el presidente, que está "harto de mandar cartas" y de que "no se pongan" al teléfono.

PREPOTENCIA DE DEFENSA Y EXTERIORES CON EL CASO DEL SURFISTA

Al hilo de esto último, y a propósito del caso de Cristian Bosco de la Mora, el surfista cántabro ingresado en un hospital de Bali con leucemia y que está buscando la forma de que le trasladen desde Indonesia a Cantabria para ser atendido en el Hospital Valdecilla, Revilla ha censurado la "prepotencia" de ministros con competencias en la materia.

Ha comentado que ha llamado varios veces a la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su homólogo de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y que desde sus respectivos departamentos le decían que estaban reunidos y que tomaban nota de la llamada.

"Yo contesto hasta las cartas que me ponen a parir", ha apostillado Revilla, que finalmente habló con la titular de Defensa a la que trasladó que él está "muy mal" por el trato del Estado a Cantabria.