Revilla espera que exconsellers sean "sensatos y desaparezcan de los despachos"

Revilla ha confiado en que al expresident, Carles Puigdemont, y los miembros de su Govern les entre "el sentido común que perdieron hace tiempo cuando se embarcaron en algo absolutamente irrealizable en un estado de derecho" no sólo como España sino en cualquier país del mundo "medianamente serio".

"No se puede tolerar un golpe de mano cargándose desde el interior de las instituciones la propias instituciones que les han permitido estar allí", ha añadido el presidente cántabro a preguntas de la prensa sobre la situación en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 el pasado viernes, con el cese de todo el Govern.

Revilla ha destacado que lo que estaban haciendo era "una locura que debía tener un final" que, aunque a su juicio "ha llegado tarde porque tendría que haberse actuado muchos años antes", es el "correcto". Frente a la restauración de la legalidad por parte del Estado, ha esperado que "su locura no les lleve ahora a continuar haciendo actos delictivos".

De hecho, ha señalado que las formaciones que han promovido la declaración de independencia, aprobada el pasado viernes en el Parlament, deberían someterse a las urnas en las elecciones del próximo 21 de diciembre y cree que lo harán porque "no les queda otro remedio". "Tendrán que aceptar la legalidad de todos y no la suya acudiendo a las elecciones, lo que supondrá la aceptación de que hay unas reglas de juego que hay que respetar", ha añadido.

De cara a esos comicios, en los que ya ha avanzado que intervendrá de alguna forma, Revilla ha hecho un llamamiento a los ciudadanos catalanes para que se pronuncien de forma "contundente" porque, como sociedad inteligente y preparada", deben expresar su convencimiento de que sería "un desastre y un suicidio" estar fuera de España y de la Unión Europea aún reconociendo que "hay que modificar la Constitución y mejorar muchas cosas en la convivencia entre España y su autonomía".

El presidente de Cantabria ha confiado en que así se pronunciarán los catalanes en las urnas porque, aunque en los últimos tiempos parecía que "no había más que independentistas", la mayoría es gente "partidaria de cambiar algunas cosas pero de seguir en España" y eso es lo que espera que se vea en las elecciones del 21 de diciembre porque "será muy bueno para Cataluña y muy bueno para España".

LAMENTA QUE PP LE CRITIQUE POR RECIBIR A IGLESIAS

Sobre las críticas del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, por su reunión con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Revilla ha lamentado que el PP se dedique a criticar a un presidente autonómico por "recibir a un representante legítimo de una parte importante de los españoles".

"Esas son cosas del PP que no son buenas y que traen como consecuencia situaciones que estamos viviendo en España y la de Cataluña es una", ha apuntado Revilla, que ha criticado que De la Serna además haya cuestionado que los cántabros se sientan representados por él.

Al respecto, ha recordado que él representa al 30,1% de los cántabros y que el PP sacó 1.500 votos más que el PRC en las elecciones autonómicas de 2015. "No está mal", ha apostillado, al tiempo que ha replicado al ministro y exalcalde de Santander: "en 2019 nos veremos y veremos si los regionalistas nos sentimos representantes de los cántabros o no".

Ha lamentado que sea el PP quien le critique por recibir a Iglesias cuando es un partido con "una visión de España terrible" y que tiene "metida a una ultraderecha que sigue pensando que solamente son ellos los que pueden imponer las cosas". "Hay muchos que pensamos que este partido, a parte de ser muy sectario, como han demostrado los tribunales está muy manchado por la corrupción", ha añadido.

Pero, además, ha lamentado que los 'populares' sigan el "camino de denostar a los otros" porque "no es bueno" y, por ello, ha insistido en que él recibe a todo el mundo, lo ha hecho en varias ocasiones tanto con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y dos veces con el líder de Podemos, y "lo haré cada vez que venga", ha asegurado.

Y es que, para Revilla, "la postura del PP de aprovechar su presencia para estigmatizarlo, rechazarlo y no hablar con él creo que no es una buena" porque en estos tiempos lo que hay que hacer es "tender puentes, dialogar con todo el mundo y apostar por una España unida pero aceptando que es diversa, que eso el PP no lo ha entendido nunca".