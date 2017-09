Revilla habla de "pequeña marejadilla" y asegura que la crisis del PSOE no ha provocado "desgobierno"

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Angel Revilla, ha negado este lunes en el Pleno del Parlamento que la división interna en el PSOE tras el cambio en la dirección del partido haya provocado "desgobierno" o "inestabilidad" en el Ejecutivo, como ha denunciado la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, y recurriendo al argot marinero, ha dicho que hay "una pequeña marejadilla", no marejada o mar de fondo como a su entender pretende trasladar el PP a la opinión pública.

"Hay una pequeña marejadilla que no ha repercutido para nada en el Gobierno; usted de marejadillas sabe mucho", ha respondido Revilla a Buruaga, a la que ha emplazado a "mirar para su casa, que no está para tirar cohetes", en referencia a la crisis abierta tras las primarias del PP y el cambio en la dirección del mismo.

La presidenta del PP y del grupo parlamentario ha hablado sin embargo de "desgobierno e inestabilidad" y ha opinado que la renegociación del pacto PRC-PSOE y el anunciado cese del consejero de Educación, Ramón Ruiz, son "es el último episodio de una crisis permanente que dura toda la legislatura", como en su opinión se vio en la "guerra interna por el reparto de fondos" del presupuesto de 2017, que motivó que se aprobara con "dos meses de retraso".

Buruaga ha acusado a Revilla de "intentar sacar rédito político de la inestabilidad de Cantabria", y ha opinado que "aquí ya no hay dos gobiernos sino tres". "Esto es una coalición a tres y una lucha de poder del PSOE contra el PSOE y del PRC contra el PSOE que nada tiene que ver con el interés general de Cantabria y de los cántabros", ha dicho.

La presidenta del PP ha añadido que "de momento el primer asalto se ha saldado con la cabeza de un consejero a cambio de 130 millones que son humo" y ha asegurado que "esto no termina aquí".

"Usted y yo señor Revilla sabemos que esto no ha terminado ni hoy ni así, porque han cerrado esta crisis en falso, con un paripé", ha dicho Buruaga, quien ha opinado que "esto tiene muy mala pinta" -"como diría usted: no me gusta la orina del enfermo", y le ha preguntado si está "en condiciones de asegurar que no habrá nuevos ceses y que no volverán a hablar de la reestructuración del Gobierno o de sus competencias".

También le ha preguntado qué va a pasar con la vicepresidenta -y exsecretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos-, "columna vertebral de su gobierno", y ha pedido al líder del PRC que "deje de ser el presidente del 'yo no he sido' para ser el presidente de Cantabria".

Revilla ha replicado a Buruaga que no le puede admitir que le acuse de "hurgar en la herida" (del PSOE) y de "barrer para casa", como "si yo tuviera interés en que hubiera esta marejadilla". "Usted no me conoce de nada; no sabe quién soy yo; me considera usted un carroñero. En la vida!", ha exclamado.

El presidente ha negado que haya desgobierno, se ha remitido a la evolución del paro, cuya tasa ha bajado en dos años del 18.5 al 4.2%, para defender la gestión del bipartito; y ha destacado que el PRC es un partido "absolutamente unido" y que es "lo que quiere para todos"; y ha pedido al PP que "arregle" su problema interno, que "no es menor, por lo que hemos oído".

PLAN INDUSTRIAL

Por otro lado, Revilla ha anunciado, en su respuesta a una pregunta de Podemos sobre el plan industrial, que se ha licitado siguiendo el diagnóstico de la Universidad de Cantabria, tal y como aprobó la Mesa del Nuevo Patrón de Crecimiento, y que se adjudicará "en 15 días".

Ha añadido que mientras tanto "no estamos quietos"; ha defendido que la industria "es una prioridad para este gobierno sin duda alguna"; ha anunciado que "más empresas van a venir a Cantabria en los próximos meses"; y ha destacado que la Consejería de Industria ha aumentado de forma importante las ayudas a las empresas, no sólo a las que están en crisis que "también son una prioridad", ha dicho.

El portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, ha considerado "insuficiente" la partida para la elaboración del plan industrial, que asciende a 50.000 euros más IVA, lo ha contrapuesto con el gasto de 118.000 euros para el plan sobre murciélagos, y ha pedido un plan integral que aglutine todos los sectores, incluidos sanidad, educación y medio rural.