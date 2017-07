Santander celebra mañana Pleno extraordinario por la desaparición de Cs y el paso de sus dos ediles a no adscritos

La Corporación de Santander celebrará este miércoles un pleno, de carácter extraordinario y urgente, para tomar conocimiento de la desaparición del grupo Ciudadanos y del paso a la condición de concejales no adscritos de David González y Cora Vielva, que conformaban hasta ahora ese grupo municipal.

En la sesión plenaria, que dará comienzo a las 9.30 horas, se someterá a votación la propuesta para mantener el número, denominación y funciones de las comisiones de pleno ordinarias y de las comisiones especiales de Cuentas y de Reclamaciones y Sugerencias.

Igualmente, se propondrá que la representación en las comisiones se reajuste respetando los derechos que la ley otorga a los concejales no adscritos, sin alterar la exigencia de proporcionalidad en las mismas, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

De esta manera, se incluirá en el orden del día del pleno determinar que las comisiones del Pleno continuarán compuestas por 15 miembros con la siguiente participación: 7 concejales del grupo popular, 2 concejales del socialista, 2 del grupo regionalista, 1 concejal del grupo Ganemos Santander Sí Puede, otro concejal del grupo Mixto y 2 concejales no adscritos.

Según indica el informe de la Secretaría General del Pleno, dado que los no adscritos no conforman un grupo, no deberían imponerse reglas de funcionamiento interno, debiendo ser los propios concejales no adscritos los que consensuen el modo de resolver las cuestiones que les afecten como bloque, y cuya resolución no esté prevista en las normas que resulten de aplicación.

En su defecto, corresponderá a la Corporación el establecimiento de pautas que, garantizando los derechos y deberes de los concejales, contribuyan a la resolución, en su caso, del posible desacuerdo.

TRES DÍAS

Por ello, se concederá un plazo de 3 días, contados desde el día siguiente de la adopción del acuerdo por el Pleno, para que los concejales no adscritos designen a los integrantes de las distintas comisiones, comunicando la adscripción a la Secretaría General del Pleno.

En el caso de que no haya acuerdo entre los concejales no adscritos para fijar la participación de cada uno de ellos en las respectivas comisiones, se procederá a la celebración de un sorteo, que tendrá lugar en el seno de la Junta de Portavoces, y a la que se invitará a asistir a los concejales no adscritos, en el que se asignará un número identificativo de cada comisión y una letra correspondiente a cada concejal no adscrito.

De esta manera, en otro sorteo se procederá a asignar el primer representante de los concejales no adscritos en la primera de las comisiones y, tras ello, siguiendo el orden que haya resultado, a designar a los restantes.