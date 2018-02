Cantabria amanece este miércoles cubierta por un manto de nieve

Cantabria se ha visto sorprendida este miércoles 28 de febrero, a pesar de las previsiones, por un manto blanco de nieve que ha cubierto las calles de los municipios, alcanzando incluso las zonas del litoral y dejando así estampas prácticamente inéditas en la comunidad.

Según información de la Delegación Territorial en Cantabria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la capital ha registrado una temperatura mínima de -0,9 grados, suficiente para que cuaje la nieve, aunque el registro más bajo lo ha vuelto a anotar Alto Campoo, con -8,4 grados que, al igual que el pasado martes, se ha perfilado como la segunda temperatura más baja del país y muy próxima a la mínima nacional de -8,5 grados de Camporredondo de Alba (Palencia).

El resto de valores mínimos en Cantabria corresponden a Tresviso con -7; Fuente Dé (Camaleño) con -6,5; Cubillo de Ebro (Valderredible) con -6,3; y Alto Miera (Soba) con -5,9 grados. Ni Santander ni Torrelavega han registrado incidencias por este motivo, de momento.

En este sentido, el concejal de Seguridad de la capital del Besaya, Pedro Pérez Noriega, ha informado que las primeras horas de la jornada están transcurriendo con "normalidad" y "sin incidencias".

Pérez ha explicado que el Servicio de Extinción de Incendios y de Limpieza está revisando los "puntos críticos" como pueden ser la subida a Sierrallana, accesos a garajes, etcétera y, hasta ahora, el único problema se ha producido en la subida a La Montaña donde ha sido necesario retirar la nieve de la carretera. También se está prestando especial atención al estado de las aceras.

El responsable de Seguridad ha recordado que el Ayuntamiento dispone de "sal suficiente" para que el dispensador que posee el Parque de Bomberos pueda atender las zonas del municipio que lo necesiten, así como de una pala con cuña para retirar la nieve.

Sin embargo, en la parte oriental de Cantabria la nieve ha golpeado con más fuerza y sí se han registrado incidencias en las carreteras. La autovía A-8 ha permanecido cortada al tráfico entre Castro Urdiales y el límite con Vizcaya, mientras que en la A-67 se ha permitido el tránsito con precaución entre Santa Cruz de Bezana y Molledo. No obstante, a camiones y autobuses no se les ha permitido circular y se han encontrado embolsados en Arenas de Iguña desde esta madrugada, según ha informado la Dirección General de Tráfico.

Asimismo, la Consejería de Educación ha señalado que será cada centro el que resuelva si los alumnos pueden ir a clase o no. Ha indicado que mientras que es probable que los estudiantes no tengan en municipios como Reinosa y Potes, no sucederá lo mismo en Santander, donde, pese a que ha amanecido cubierta por la nieve, las aceras son transitables y no se prevé el cierre de ningún centro.