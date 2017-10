De la Serna dice que estaban "obligados" al 155 y destaca que con las elecciones se "da la voz a los catalanes"

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña para restablecer la "normalidad institucional" y la "democracia" en esa Comunidad, después de que el Parlament proclamara ayer la independencia.

"Estábamos obligados a hacerlo", ha asegurado el dirigente del PP, que también ha destacado que con esta medida y la posterior convocatoria de elecciones en esa autonomía, el próximo 21 de diciembre, se logra "dar la voz a los catalanes".

El hasta ahora presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "tuvo la oportunidad de dar la voz a los catalanes para que pudieran elegir, de otorgarles ese derecho a decidir, pero no lo hizo", ha apuntado De la Serna, para contrastar su actitud con la del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que "en el minuto en que ha tenido la oportunidad de hacerlo, lo ha hecho".

Así lo ha comparado el ministro este sábado en Santander, donde ha visitado las naves de Gamazo destinadas a la Fundación Enaire y donde ha aprovechado para resaltar la actuación del Estado y el "compromiso" de Rajoy para "devolver el Gobierno de Cataluña a la legalidad", algo que "se ha cumplido en su totalidad". Por eso, De la Serna cree que "podemos estar todos razonablemente satisfechos" porque se ha "corregido" una situación que era "insostenible".

APLICACIÓN EXCEPCIONAL, TRANSITORIA Y BREVE

De todas formas, De la Serna ha precisado que el artículo 155 se aplicará de manera "excepcional y transitoria", de modo que la coyuntura actual será "breve". De hecho, el objetivo es que esta situación "termine lo antes posible", como refleja precisamente la convocatoria de comicios el 21D, lo que también "ratifica" la intención del Ejecutivo del PP de actuar "con normalidad", esto es, de restablecer las normas de convivencia en Cataluña y dar la oportunidad a sus habitantes de que puedan "expresarse libremente".

En este punto, el titular de Fomento ha asegurado que las elecciones convocadas son "plenamente democráticas", porque si bien los dirigentes catalanes han sido cesados de sus cargos, el Gobierno central va a garantizar que las votaciones sean "libres" y se desarrollen conforme a las normas y legalidad vigente.

Así, los hasta ahora máximos representantes del Govern -destituidos por el Gobierno central, que también disolvió el Parlament- tendrán que decidir si van a seguir "anclados" en la postura "radical y extremista" y "mantenerse en esa legalidad aparte que han intentado crear", pero que no ha sido posible gracias al "bloque constitucionalista", valoró De la Serna.

GARANTIZA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

El ministro, que ha reconocido que el día de ayer fue "realmente duro" y "difícil", además de "triste" para "todos", cree sin embargo que el Gobierno de Rajoy "ha estado a la altura", aunque ha reconocido que "queda trabajo para hacer".

De todas formas, y a su juicio, lo importante ahora es poder "mirar al futuro con optimismo" y que no se vuelvan a producir situaciones como la de Cataluña, por decisiones "caóticas" y "sin ningún tipo de justificación" adoptadas por "unos pocos, una minoría radical y extremista" que ha "conducido" a los políticos del Govern a llevar a su vez a la sociedad al punto vivido.

RESPONSABILIDAD Y NORMALIDAD PARA GARANTIZAR SERVICIOS PÚBLICOS

Ante esto, el ministro ha asegurado que el Ejecutivo de la Nación va a actuar "con responsabilidad", como demuestran -ha dicho- las primeras decisiones tomadas, pero también "con normalidad", trabajando de forma "sencilla" y "escuchando" a los ciudadanos y funcionarios, para entre otras cosas garantizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña.

En este sentido, confía en que esa "minoría de radicales extremistas" no traten de evitar este último extremo. "Sería impensable que lo que pretendan es generar aún más daño a la sociedad catalana y a los catalanes dificultando la prestación de esos servicios públicos".

LAMENTA EL ENCUENTRO DE REVILLA CON IGLESIAS

Finalmente, el ministro y exalcalde de Santander ha aprovechado su presencia en la capital cántabra para, además de agradecer a otras formaciones políticas que hayan "estado a la altura" y hayan apoyado al Estado -el Senado refrendó la aplicación del artículo con el 80% de los votos-, lamentar el encuentro entre el presidente regional, el regionalista Miguel Ángel Revilla, con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, al que recibió en la sede del Gobierno aprovechando su presencia en la ciudad por un acto del partido morado.

Sin citar expresamente a ninguno de los dos líderes, el del PRC y el podemita, De la Serna sí ha lamentado tener que "ver cómo algún responsable se abrazaba" a "aquellos que no querían que se restableciera, con las armas que nos da la Constitución Española, la normalidad", y además -ha recalcado- en un día "tan importante para nuestra Historia" -"probablemente el más difícil de la historia reciente" ya que "existía un riesgo para la democracia", ha apostillado-

"No es razonable", ha considerado el dirigente del PP, y más porque ayer "era un momento para demostrar muchas cosas", pero "no precisamente para compartir momentos" con "neoindpendentistas" -ha dicho- que "no están de acuerdo" con la aplicación de artículos contemplados en la Constitución.

"Los cántabros no nos sentimos muy representados por lo que sucedió ayer, máxime si el responsable --ha dicho el ministro en alusión, aunque nuevamente sin citarle, al presidente cántabro-- atribuyó dos culpables a la situación" en Cataluña.

"Y uno de ellos era el Gobierno España, que lo único que ha querido en todo momento es ayudar a que las cosas volvieran por el cauce del que nunca tenían que haber salido", ha concluido Iñigo de la Serna.