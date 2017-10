Sota cree que la inestabilidad del mercado se solucionará en próximos días: "el estado democrático se impondrá"

Sota así lo ha manifestado este viernes a preguntas de la prensa sobre si esa inestabilidad podría afectar a Cantabria y su financiación en los mercados y ante lo que ha señalado que "no tienen porque verse alterados" ni en el caso de nuestra región ni en el de otras Comunidades Autónomas y el Estado.

Y es que el consejero cántabro de Economía cree que eso "no pueda verse alterado por lo que pueda acontecer en Cataluña", donde la "crisis" por la posible declaración de la independencia "se solucionará no tardando muchos días" porque, ha augurado, "el estado democrático se impondrá y se solucionarán los problemas que han surgido en los últimos días".

Por ello, ha considerado que Cantabria no se llegará a ver afectada y ha confiado en una normalización de los mercados en estos próximos días, después de que ayer el Ibex 35 se recuperase de las caídas en las jornadas anteriores arrastrado por las bajadas del sector financiero de Cataluña.

En cualquier caso, Sota ha asegurado que, aunque se ha producido una subida de tipos de interés debido a esa situación, es "una situación puntual" y "el Banco Central Europeo (BCE) está también detrás ayudando a soslayar esta situación". Por ello, ha dicho, "no creo que tenga un efecto a lo largo del tiempo".

A esperas de que se produzca esa normalización de los mercados y preguntado por la afección de esta situación a la financiación de la deuda regional, ha dicho que los datos, de los que ayer se pronunció la AIReF, "no tienen porque verse alterados" dado que Cantabria, como "casi todas" las comunidades, está acogida al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cuyo interés para este año es del 0,84.

En concreto, la AIReF indicaba que Cantabria, junto a Madrid y País Vasco, el objetivo establecido de endeudamiento de un 13% de su PIB en los próximos cinco años. En estos momentos, Sota ha indicado que el endeudamiento de la comunidad se sitúa al 23,8%, por debajo de la media que es superior al 25% y lejos de comunidades como la Comunidad Valenciana, que tiene "más del 40%" o Cataluña que tiene "un 30%".

En cualquier caso, ha considerado que ese objetivo de alcanzar el 13% "no se va a conseguir" pero no sólo en el caso de Cantabria sino que "no se va a conseguir ni en las Comunidades Autónomas ni en el Estado". "No somos ninguna excepción y, de hecho, Cantabria está por debajo del nivel medio de endeudamiento del conjunto de las CCAA", ha señalado.

Sota ha reconocido que la autonomía cántabra tiene "una deuda importante", buena parte de la cual ha achacado al anterior Gobierno regional del PP que la incrementó de manera "exponencial" pasando de los 1.293 millones que había en 2011 "a más del doble en 2015". "Y eso lo tenemos que pagar", ha apostillado.

En este punto, ha criticado que el "famoso" Plan de Pago a Proveedores que "dijo el PP que se tuvieron que pagar aquellos famosos 300 millones", pues todavía "debemos más de 220 y los estamos devolviendo nosotros y no el PP". "Esas deudas hay que pagarlas y eso evidentemente es una presión sobre la deuda de nuestra comunidad", ha añadido.

No obstante, ha señalado que, para esa devolución, se cuenta con "la ventaja de amortizar también deuda antigua que está a tipos de interés más alto, y nos financiamos a tipo FLA que este año es del 0,84", lo que supone "un ahorro importante de intereses".

Sobre el endeudamiento de las comunidad, ha recordado que hay un debate abierto en el marco del sistema de financiación sobre la realización de "quitas", un debate que "no sabemos cómo se cerrará".

"Algunas comunidades dicen que se han tenido que endeudar más porque están infrafinanciadas, pero nosotros no estamos de acuerdo porque infrafinanciadas estamos todas las CCAA", ha enfatizado el consejero cántabro.

Así, Sota ha indicado que Cantabria tiene "mayor financiación por habitante pero también tenemos mayor gasto por habitante" y, por ello, a esperas de cómo se cierre ese debate, ha defendido para Cantabria "el statu quo, es decir, no perder la posición en la que estamos".