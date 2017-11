Tezanos llama a un cambio en el discurso social y la mirada sobre las mujeres y las víctimas de violencia machista

En su opinión, aunque la prioridad es la seguridad, la atención y la reparación penal del daño, si este cambio no se produce, "podemos seguir muchos años más elevando la voz y denunciando desde las instituciones, pero no crecerá suficientemente el rechazo social que el maltrato y el asesinato machista merece".

Díaz Tezanos ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de las XI Jornadas Nacionales de Violencia de Género, organizadas por el Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA) y el Gobierno de Cantabria, y que reúnen hasta mañana a alrededor de 300 expertos en violencia de género y salud sexual.

A estos profesionales también se ha dirigido la vicepresidenta, a los que ha pedido colaboración y continúa interlocución con las instituciones, trabajo coordinado, y potenciar sinergias "para poner fin entre todos y todas a la cara más visible de la desigualdad entre hombres y mujeres".

"Ningún acuerdo político tendrá virtualidad si las instituciones públicas, los agentes sociales, profesionales, y sociedad en su conjunto no asumimos en primera persona nuestra responsabilidad en lo que debiera ser visto como un problema de Estado, si no entendemos que no hacer y no hablar nos hace cómplices a cada uno y cada una de nosotros", ha asegurado.

Además, Díaz Tezanos se ha referido al consenso político en la lucha contra la violencia machista, que se materializará en las próximas semanas en "el tan deseado acuerdo político y social de un pacto de Estado contra la violencia de género".

"Un pacto que aterrice en el día a día, en las administraciones, en los profesionales que trabajan en esas cuestiones y en las víctimas, y que vaya acompañado de financiación suficiente para poner en marcha todas y cada una de las medidas necesarias", ha defendido.

La vicepresidenta ha recordado que también fue fruto del consenso político la ley de Cantabria para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, que se anticipó a la ley estatal y que ha sido la "guía para poner en marcha desde cero medidas de prevención y crear todo un sistema de apoyo, de protección y de atención a las víctimas y sus hijas e hijos".

Un sistema que "ampara y protege a las víctimas" y en el que, en opinión de la vicepresidenta, cada vez más confían las mujeres, a juzgar por las cifras del Centro Integral de Atención a las Víctimas al que se dirigieron 2.295 llamadas en 2016 solicitando atención profesional y en el que se concertaron 660 citas de mujeres y menores, un 20% más que en el año anterior.

DECIR ALTO Y CLARO QUE CREEMOS A LAS VÍCTIMAS

Díaz Tezanos, que ha reconocido que la violencia de género es una de sus mayores preocupaciones como vicepresidenta, se ha referido al caso de la supuesta violación en grupo ocurrida durante las fiestas de San Fermín hace un año y que se está juzgando esta semana y ha pedido a los participantes en las jornadas que tengan "un gesto público claro y directo hacia la víctima de Pamplona en representación de todas las víctimas de la violencia machista". "Que la llegue desde este foro el mensaje claro de que nosotros sí la creemos", ha afirmado.

Además, ha hecho extensivo este llamamiento al próximo 25 de noviembre, que se celebrarán las marchas con motivo del Día contra la Violencia de Género.

"Tenemos la oportunidad de salir a las calles de Santander para decir alto y claro que creemos a las víctimas, pero también para decir alto y claro que las mujeres no nos queremos sumisas, que los hombres no nos queréis sumisas, que nos queremos y queréis seguras y cómplices, que nos queremos y queréis vivas, libres y sin miedo, y es la respuesta que esta sociedad debe mostrar sin ambages y sin vergüenza y ésa es la voz que debe romper ese silencio cómplice", ha declarado.

ACERTAR REQUIERE APRENDER

La vicepresidenta durante su intervención ha destacado la trascendencia de estas jornadas y la importancia que tienen en la tarea conjunta de luchar contra la violencia de género.

"Nos hemos impuesto la tarea conjunta de luchar contra la violencia de género, como una acción unitaria, con la máxima coordinación, colaboración y cooperación", ha afirmado Díaz Tezanos, quien ha asegurado que "acertar requiere aprender, formarse y actualizarse profesionalmente tanto en la prevención como en la intervención".

La edición de este año, que consolida este encuentro como referencia nacional, se centra en el tratamiento de situaciones de violencia más desconocidas, como los menores víctimas de violencia de género, las relaciones violentas en adolescentes o la trata sexual y para ello cuenta con destacados ponentes, algunos de ellos académicos de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual que de nuevo celebra su encuentro anual coincidiendo con estas jornadas.

JORNADAS

Tras la inauguración de la vicepresidenta, se ha celebrado un encuentro con Marta Arasanz, directora del Instituto Catalán de Sexología y Psicoterapia, bajo el título 'Amores que matan' y posteriormente ha tenido lugar la conferencia inaugural 'La ética del consentimiento como prevención de la violencia sexual' con Felix López, catedrático de la Universidad de Salamanca.

Ana Isabel Méndez, directora general de Política Social, y Alicia Renedo, directora general de Igualdad y Mujer, debatirán sobre los retos de la igualdad de género en la actualidad, tema que será presentado por Carlos San Martín, académico permanente y secretario general de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.

La jornada se cerrará con la conferencia magistral de José Bustamante, secretario general de la Asociación Española de Especialistas en Sexología, y Froilán Sánchez, académico de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual y de la Academia Internacional de Sexología Médica, sobre la violencia de género en las relaciones entre adolescentes.

El sábado, se abordarán cuestiones como las estrategias de seguridad y coordinación para las víctimas en Cantabria, la trata sexual femenina como máxima expresión de la violencia de género, y las consecuencias de la violencia de género en la integración de los hijos e hijas de mujeres víctimas, entre otros asuntos.