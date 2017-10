Tezanos reitera que no hará ceses y emplaza a Zuloaga a decidir sobre su continuidad y "acabar ya" con la crisis

"Si la dirección del partido pretende limitar o incluso suprimir el derecho que tengo, y que me reconocen las leyes, a nombrar y cesar a las personas de mi confianza, también lo entenderé como una falta de confianza, y en este caso, el camino es el mismo que se ha hecho con el anterior consejero de Educación (el socialista Ramón Ruiz)", es decir, "proponer mi cese al presidente de la Comunidad Autónoma".

Díaz Tezanos ha hecho estas afirmaciones a preguntas de los periodistas a propósito de las destituciones que le ha exigido la nueva dirección del partido, encabezada por el 'sanchista' Pablo Zuloaga, y que exige la marcha del consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, y de la directora general de Mare, Rosa Inés García, ya que ambas empresas públicas dependen de su departamento.

La dirigente socialista ha explicado que hoy mismo se ha contestado a la solicitud que registró el PSOE en el Gobierno solicitando dichos ceses, indicando que "no ha lugar" a esa petición, puesto que los partidos políticos "no tienen competencias directas" para impulsar al gobierno a tomar esas decisiones.

Además, según ha detallado, también ha remitido una carta a Zuloaga en la que, además de manifestar que "siempre" ha estado a disposición del partido, le recalca que, en sus actuales cargos, la ley le otorga "capacidad y responsabilidad" para proponer al consejo de Gobierno el "nombramiento y cese" de las personas que le acompañan en su cometido.

"Le solicito que ponga en marcha, como secretario general, todas las medidas necesarias para acabar ya con esta crisis en torno a este problema, y le recuerdo que yo estoy aquí porque encabecé una lista al PSOE en elecciones de 2015, que fue apoyada por 45.000 ciudadanos, hubo un pacto con PRC y de ahí mi cargo como vicepresidenta", ha recordado.

Es precisamente el "compromiso y la responsabilidad" que "personal y políticamente" tiene con esos votantes, lo que le "impulsa" a mantenerse como vicepresidenta del Gobierno, ha subrayado Díaz Tezanos. "Pero mi continuidad o no en este cargo es una decisión de la dirección del Partido Socialista, y por tanto está en sus manos esta decisión", ha insistido.

"Si la dirección del partido me otorga su confianza, me otorga también la capacidad para rodearme de las personas que considero deben estar en mi equipo", ha argumentado, pero si "pretende limitar o incluso suprimir el derecho que tengo, y me reconocen las leyes, a nombrar y cesar a las personas de mi confianza, también lo entenderé como una falta de confianza".

Y en este caso, ha continuado, "el camino es el mismo" que se ha seguido con el exconsejero de Educación y proponer su cese al presidente regional, Miguel Ángel Revilla.

En cualquier caso, ha matizado, "no cabe ningún tipo de expediente", como tampoco "tuvo lugar" con Ramón Ruiz.

"Lo que le pido al secretario general es que está en sus manos poner fin ya a esta crisis" y "trabajar" para recuperar la "unidad del partido", algo que "teníamos hace muy poco y que cada día es más urgente recuperar", ha concluido Díaz Tezanos, que ha finalizado señalando que, en cualquier caso, "siempre he estado, estoy y estaré" a disposición del PSOE y para cumplir con las funciones que deba ejercer en sus cargos.

Díaz Tezanos ha hecho estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en Ribamontán al Mar, donde ha inaugurado el saneamiento de Langre.