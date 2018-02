Thriller y ciencia ficción en la octava edición de 'Me gustan cortos'

El Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantabria Casyc_UP (calle Tantín 25, Santander) acogerá este viernes la VIII edición del ciclo 'Me gustan cortos'. En esta ocasión, el realizador cántabro, Juanjo Haro, organizador del evento, propone cinco cortometrajes internacionales de ciencia ficción y thriller que podrán verse de forma gratuita a partir de las 20.00 horas.

En concreto, la octava edición de 'Me gustan cortos' exhibirá 'The leap' de Karel Van Bellingen (Bélgica); 'The Ningyo' de Miguel Ortega (USA); 'Seam' de Elan y Rajeev Dassani (USA); 'A tiro limpio' de Jean Guerra (República Dominicana y 'Gremlins recall' de Ryan Patrick (USA).

Se trata de "una cuidada selección de cortometrajes de gran calidad, avalados por múltiples premios y selecciones, cuyo objetivo es dar a conocer aquellos géneros del cortometraje que no encuentran vías para llegar al público en general y alentar a este público a que consuman de forma regular cine en formato cortometraje", según destaca Haro.

Sinopsis

A tiro limpio es un cortometraje de Jean Guerra, hijo del cantautor Juan Luis Guerra, que va sobre un grupo de atracadores que roban un banco y la situación se les escapa de las manos obligándoles a adelantar su próximos golpe.

The Ningyo, de Miguel Ortega, propone un apasionante viaje para encontrar a la mítica critadura japonesa. La historia comienza cuando el Dr. Marlowe encuentra un otro de un mapa que lleva hacia la localización del Ningyo. La búsqueda pondrá a prueba su propia moralidad.

Con Gremlins Recall, Ryan Patrick revive la historia de esta mítica película. Claire trabaja en el turno de noche en el restaurante de su tía, donde aparece Owen, un conductor de reparto de mascotas Mogwai, acostumbrado a la torturas de esas criaturas hata que la protagonista decide tomar cartas en el asunto.

The Leap, de Karel Van Bellingen, imagina el Londres de 2084. El encuentro fatídico de un policía de inmigración interestelar con una joven prostituta conice a un violento intento de redención.

Y no abandonamos la ciencia ficción. Los hermanos Dassani descubren en Seam una guerra mundial entre la humanidad y las máquinas. La única amenaza para la frágil paz son los Durmientes, bombas suicidas que se quedaron viviendo entre los humanos después de la guerra.