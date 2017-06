Unanimidad del Pleno para aumentar la partida para las obras en los Campos de Sport

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este jueves por unanimidad ampliar los fondos inicialmente previstos en las obras de los campos de Sport del Sardinero, en 211.000 euros que se aportarán con cargo al remanente de 2016.

Este incremento de la partida para estas obras es la única de las modificaciones presupuestarias y suplementos de crédito propuestos por el equipo de Gobierno (PP) al Pleno que ha salido adelante por unanimidad, mientras que el resto las ha logrado aprobar con el apoyo de Ciudadanos.

Toda la Corporación ha estado de acuerdo en que las obras en los Campos de Sport del Sardinero deben acometerse de "urgencia" por motivos de seguridad tanto para los usuarios como para los viandantes que paseen por los aledaños, pero el PP no ha obtenido ese apoyo unánime para el resto de proyectos que se acometerán con cargo al remanente del pasado ejercicio y que toda la oposición, menos Cs, ha criticado.

La concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha destacado que las tres modificaciones presupuestarias y el suplemento de crédito al Instituto Municipal de Deportes (IMD) para el desarrollo de varios proyecto y obras, con una inversión total de 11 millones de euros, se pueden realizar por la buena gestión presupuestaria del pasado ejercicio, cerrado con un superávit de 47,3 millones.

Sin embargo, PSOE, PRC, IU y el edil no adscrito, Antonio Mantecón, han denunciado que ese montante es dinero no invertido por la "nefasta gestión" del PP y "significa que no cumple ni su propio presupuesto" lo que convierte a las cuentas en "papel mojado".

De hecho, han criticado que en 2016 sólo se han ejecutado el 17% de las inversiones previstas en el presupuesto, que además ha tenido "una de las ejecuciones más bajas de los últimos lustros, con un 76%", lo que permite "hacer florecer" ese superávit.

Frente a estas críticas, desde Cs han apoyado las propuestas de los 'populares', una postura que el equipo de Gobierno ha agradecido destacando que contribuye a "seguir haciendo ciudad" algo que, para González Pescador, no hacen el resto de grupos que sólo ponen "excusas" para no apoyar nada que plantee el PP.

Mientras la partida para los campos de Sport del Sardinero ha salido adelante por unanimidad, otra para hacer asfaltados, mejoras en pistas deportivas, centros cívicos, rehabilitación de viviendas y locales municipales o renovación de contenedores soterrados ha contado con el voto a favor de PP y Cs, la abstención del PRC y el rechazo de PSOE, IU, Ganemos y Mantecón.

En esta modificación presupuestaria aprobada está incluida una partida de 900.000 euros para obras de abastecimiento en el sector 4, algo que también ha sido criticado por parte de la oposición poniendo de manifiesto que debería ejecutarlo la adjudicataria del servicio (aqualia) pero que, según ha indicado González Pescador, no puede al haberse "agotado" la partida anual para inversiones con cargo al canon.

Con los votos a favor de PP y Cs, las abstenciones de PRC y Ganemos y el voto en contra de PSOE, IU y el edil no adscrito, ha salido adelante otra de las modificaciones, en concreto la que destinará 2,4 millones más a las actuaciones de renovación urbana en la ladera Norte de General Dávila.

Y con los mismos votos, a excepción de Ganemos que ha votado en contra, se ha dado luz verde al suplemento de crédito, también con cargo al remanente de 2016, para dos nuevos proyectos del IMD: el acondicionamiento de un campo de béisbol de tierra en Nueva Montaña 200.000 euros) y la renovación del césped del campo de hockey de hierba artificial del Complejo (300.000 euros).

MOCIONES

En el apartado de mociones, se ha aprobado una iniciativa conjunta con motivo del Día Nacional de la Lengua de Signos y el resto han estado marcadas por un intenso debate como ha sido el caso de la moción del PP para instar al Gobierno de Cantabria a que deje sin efecto el calendario escolar aprobado para el próximo curso 2017-2018.

Esta moción, que los 'populares' ya han llevado al pleno del Parlamento y no consiguieron sacar adelante, sí ha sido aprobada con los votos afirmativos del PP, la abstención de Cs y el rechazado del resto de la Corporación (menos Ganemos cuya portavoz Tatiana Yáñez no se encontraba en el salón de plenos), que ha acusado al equipo de Gobierno defender que el calendario siga marcado por "las tradiciones católicas" cuando España es un país "aconfesional".

PSOE y PRC, partidos que sustentan al Ejecutivo regional que ha impulsado este calendario dividido por bimestres y que para 2017-2018 elimina la semana de vacaciones de Pascua posterior a los días festivos de Semana Santa, han acusado al PP de "aprovechar aquí la abstención de Cs para aprobar así lo que ha rechazado el Parlamento, como si el resto de Cantabria no existiera".

"Solo buscan fomentar el ruido y radicalizar a su electorado más conservador", ha acusado a los 'populares' el portavoz socialista, Pedro Casares, que ha defendido que este formato de calendario se utiliza en 21 países europeos y están acreditados sus "beneficios para los alumnos".

Mientras que Mantecón y el portavoz de IU, Miguel Saro, han lamentado que el PP lleve esta moción al Pleno municipal para repetir el desarrollo del debate parlamentario, algo que si bien no han criticado de la moción del PRC para instar al Estado a cumplir con la financiación de las obras de Valdecilla y el resto de compromisos adquiridos con el Gobierno de Cantabria, que también ha pasado ya por la Cámara regional.

En ésta, y al igual que sucedió en el Parlamento, el PP ha presentado una enmienda transaccional para que la iniciativa se circunscribiese solo a Valdecilla, pero ésta ha sido rechazada por el PRC destacando la importancia de todos los compromisos incumplidos por el Estado con la comunidad autónoma.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos excepto el PP, que se ha abstenido. En el debate, y a pesar de apoyar la moción, tanto Mantecón como Saro han criticado el "papel de víctima" del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, en este asunto porque, a su juicio, también se debe a su "falta de capacidad de gestión y diálogo".

Entre otros asuntos, también los regionalistas han llevado al Pleno una propuesta para un plan de rehabilitación integral y de dinamización económica y social del Barrio Pesquero, enmendada por IU para incluir la realización de un proceso previo de participación vecinal, y que no ha salido adelante con los votos en contra del PP y la abstención de Cs.

Desde el equipo de Gobierno han defendido que en este barrio "se hacen y se van a hacer muchas cosas" con inversiones por valor de 4 millones de euros ya previstas para la actuación de microespacios en las plazas interiores y la zona deportiva provisional en Varadero, mientras que la oposición, a excepción de Cs, ha considerado que es "una de las zonas más desatendidas" por el Ayuntamiento "más allá de alguna actuación esporádica".

También el PRC ha pedido en otra iniciativa que se redacte una nueva ordenanza de terrazas, que no ha salido adelante por los votos en contra de PP y Cs, aunque sí ha contado con el apoyo del resto de la Corporación.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal y portavoz, César Díaz, ha manifestado que la ordenanza actual entro en vigor en 2014, es "joven" y se elaboró con el consenso de asociaciones de vecinos y hosteleros y, sobre las críticas en la moción a su ineficacia, ha indicado que en 2016 se abrieron 145 expedientes por incumplimientos de la misma y en lo que vamos de 2017 ya se han abierto otros 84.