La actualidad económica, la crisis migratoria y la radio, protagonistas de la semana

Igualmente, destaca el Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, que en su tecer año contará con la participación de los ministros de Fomento y Medio Ambiente, Iñigo de la Serna e Isabel García Tejerina.

Las aulas del Palacio de la Magdalena acogerán asimismo un clásivo de su actividad estival, la XV International School of Astrobiology Josep Comas i Solà.

Pero la actualidad será la protagonista de la UIMP del 26 al 30 de junio, gracias a cursos como el congreso '¿Crisis de refugiados o crisis de la política migratoria europea?', La Agenda Digital Española, el encuentro 'Policy reflections on the future of the Eurozone' o la II Escuela de Economía Financiera, que contará con la intervención de Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España.

El Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, organizado en colaboración con la Fundación Caminos, pretende debatir sobre el alcance y proyección de los sectores estratégicos en los que intervienen de manera decisiva los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Para reflexionar sobre esto, estarán presentes, además de De la Serna y Tejerina, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez Pomar, su homóloga de Comercio, Luisa Poncela, el exministro de Hacienda, Juan Miguel Villar Mir, o el exsecretario de Estado de Telecomunicación, Víctor Calvo Sotelo.

SEMANA DE LA RADIO

Además, el director de Radio Nacional, Alfonso Nasarre, entrevistará a Poncela mientras que Sergio Martín, director de Los desayunos de TVE, hablará con Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano.

El futuro de la radio pasa por una relación estrecha con internet porque así se rompen barreras, incluso geográficas. De esta realidad, en la que las nuevas fórmulas radiofónicas son las protagonistas, tratarán los alumnos en la Semana de la Radio. 'La radio y su transformación digital: una relación duradera', en la que participarán Radio Nacional, Onda Cero, Cadena Ser y Cadena Cien (Grupo Cope).

Desde la Magdalena se emitirán programas en directo como 'Longitud de onda' de Radio Clásica (RNE), presentado por Yolanda Criado y Fernández Blázquez o 'Cantabria en la onda' de Onda Cero con Javier Barbero. Alfonso Nasarre, director de RNE, dirige este seminario en el que intervendrán, entre otros, Javier Llano, director de emisoras musicales del Grupo Cope, Mateo González y Andrea Caña, presentadores del Morning de MegaStart, Ignacio Elguero, director de programas de RNE e Ignacio Rojo, director digital de la Ser.

Otro de los cursos destacados de la programación de la segunda semana es el II Encuentro Internacional de logística, dirigido por Jaime Santiago González, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander y Thorsten Hülsmann, CEO EffizienzCluster Management GmbH, que abordarán las prácticas, procesos y problemáticas que están transformando el actual 'modus operandi' del sector logística. Contará también con la presencia de José Llorca Ortega, presidente de Puertos del Estado.

LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA

El análisis de la realidad económica y social de España ocupará gran parte de la actividad académica de esta segunda semana de la UIMP. El encuentro 'La Agenda Digital Española' abordará el impacto de la transformación digital en diferentes sectores como las infraestructuras, el derecho, los bienes y servicios, la seguridad o la política fiscal.

Bajo la batuta de Gloria Placer, directora del gabinete del SESIAD, y Jorge Pérez, director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), la conferencia inaugural correrá a cargo de José Maria Lassalle, secretario de Estado de la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD), y participará, entre otros, José Manuel Leceta, director general de Red.es

El seminario 'Coyuntura y estructura de la realidad económica española', dirigido por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, José Félix Sanz, contará con la participación del director general de Funcas, Carlos Ocaña, y el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, que abordarán las expectativas de la economía española, analizando la política fiscal, monetaria, financiera y comercial.

Por su parte, la situación demográfica del país y la problemática que de ella se deriva será objeto de debate en el seminario 'Baja natalidad, envejecimiento y Estado de Bienestar', dirigido por el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Cantabria, Pedro Reques.

EUROPA ANTE LAS TURBULENCIAS DEL EURO Y LA CRISIS MIGRATORIA

La actualidad económica y la política migratoria de Europa serán también temas de referencia en la Menéndez Pelayo estos días. En el encuentro 'Policy reflections on the future of the Eurozone', dirigido por el profesor de Economía de la Universidad de Lovaina Filip Abraham, se busca aportar al debate sobre las actuales "turbulencias" que sufre el euro, reflexiones de personalidades políticas y económicas que han estado en posiciones relevantes para el desarrollo de una acción correctora de las deficiencias iniciales de diseño institucional de la Eurozona.

Mientras, el congreso '¿Crisis de refugiados o crisis de la política migratoria europea?' pondrá sobre la mesa la respuesta de la Unión Europea ante la crisis de refugiados, en aspectos como la cooperación al desarrollo, la acción humanitaria o la integración social.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

A mitad de la semana, la sanidad volverá a estas aulas, con el encuentro 'Gestión de la prevención en el ámbito de las vacunas', dirigido por Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que se centrará en temas relacionados con la vacunación en todas las etapas de la vida como una herramienta de inversión en salud y con las políticas vacunales del siglo XXI.

Paralelamente se desarrollará el V Seminario de Gestión Hospitalaria para Directivos bajo el título 'Innovación, Real World Data y participación del paciente', dirigido por Miguel Ángel Calleja Hernández, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y Joaquín Estévez Lucas, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA).