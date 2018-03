El acusado de violar a una mujer lo niega y dice que le ha "buscado la ruina" y la víctima pide "justicia: no es no"

Tras el hombre, que ha manifestado que se quedó "de piedra" cuando le denunciaron por la supuesta agresión, ocurrida el 30 de enero de 2016, ha declarado la víctima, que ha aseverado por su parte que por más que se negó no consiguió evitar que la "violara".

"Aquello no era un hombre, era un monstruo", ha comentado al respecto, y antes de pedir "que se haga justicia" y que el procesado "pague por lo que ha hecho", porque "no es no", ha sentenciado.

(Habrá ampliación)