La alcaldesa de Santander cree que a la ciudad le "iría mejor" si el Gobierno la viese como parte de Cantabria

"Si viesen que somos el 33% de los cántabros, nos iría mejor", ha considerado este martes la regidora santanderina en el Foro de la SER al ser preguntada por si siente que el Ejecutivo bipartito "margina" a la capital.

Y es que ha manifestado que, aún entendiendo la situación económica del Gobierno regional, hay cosas que son "voluntad política" y en ellas el bipartito "no está respondiendo" como debería.

Ha puesto como ejemplos la cesión de la nave de Gráficas Martínez en el barrio de La Florida, y que el Gobierno sigue sin realizar y "no sé por qué", o el proyecto de la subsede del Museo Nacional Reina Sofía en el antiguo edificio del Banco de España.

Sobre este museo, ha manifestado seguir sin entender por qué, "si ya habían dicho que sí" a que el proyecto se financiase a través de la fórmula por la que el Ayuntamiento adelantaba los 10 millones de inversión, "llegado un día vienen y dicen que es que los computa como deuda".

"Pues claro, cómo no va a computar como deuda si vas a gastar 10 millones de euros. Si no los tienes el Ayuntamiento te los deja, pero sorpresa que computen como deuda...", ha dicho Igual, que también se ha referido a la reunión con el presidente, Miguel Ángel Revilla, para pedir la colaboración del Ejecutivo en la integración ferroviaria de Santander.

"No pedimos más que lo que ya se ha dado a Torrelavega (asumir el 30% del coste del proyecto), aunque es cierto que ayer por sorpresa se nos dijo que eso no estaba cerrado cuando yo pensaba que sí", ha dicho Igual, que ha enfatizado que esa actuación es una "gran oportunidad" para la ciudad y "no hay ningún motivo" para que el Gobierno diga "no" a los santanderinos.

Al Gobierno también le ha reprochado tener que "asumir competencias" que no le corresponden al Ayuntamiento y en las que "estamos haciendo grandes esfuerzos" como en servicios sociales, principalmente en el centro de acogida Princesa Letizia, o en materia de empleo.

"NO SE PUEDE TARDAR 10 AÑOS EN APROBAR UN PGOU"

Además, la alcaldesa ha pedido tanto al Gobierno como al Parlamento que aprovechen la tramitación de la nueva Ley del Suelo para acabar con "lo que supone hoy en día la tramitación y aprobación" de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) en Cantabria".

"No se puede seguir tardando una media de 10 años en aprobar un plan general", ha advertido Igual, que ha considerado que no se puede dilatar tanto esa elaboración cuando "estamos sujetos a un grado muy alto de control de legalidad" al tiempo que a "una grandísima inseguridad jurídica" como, ha dicho, se ha visto con el PGOU de Santander pero también con los de otras muchas ciudades españolas.

Por ello, ha emplazado a "cambiar esta tendencia más pronto que tarde" y ha instado al Ejecutivo y la Cámara regional a "afrontar" la solución a este "reto" en la nueva Ley del Suelo que se elabora en estos momentos.

Y es que, tras la anulación del PGOU de 2012 y pasados ya siete meses de ello, el Ayuntamiento tiene que trabajar ya en la redacción de las normas urbanísticas transitorias y modificaciones puntuales del plan de 1997 en vigor, pero también en comenzar con la elaboración de un nuevo PGOU.

No obstante, ha ensalzado que, a pesar de la anulación del plan de 2012 por una causa "externa y sobrevenida", la ciudad "ni mucho menos se va a paralizar" porque en el plan de 1997 no está agotado el suelo y todavía se pueden construir 2.070 viviendas.

Además, la muestra de que la ciudad no está paralizada es el aumento en la concesión de licencias de obra, un 32% en obra mayor y un 9% en menor; y el Ayuntaiento tiene en marcha un total de 17 proyectos con una inversión de 38,8 millones de euros, a los que se suman actuaciones privadas.

AYUNTAMIENTO ULTIMA EL CONVENIO CON EL RACING

Entre otros asuntos de actualidad, la alcaldesa ha hablado del Racing y de la ayuda del Gobierno regional al club a través de un contrato de patrocinio.

"Veo respetable lo que haga el Gobierno tanto si ayuda como si no", ha dicho Igual, que ha reiterado que el Consistorio "no va a ayudar económicamente" a la entidad, que es una sociedad anónima deportiva, pero sí va a "dotarle de herramientas para que pueda salir de la situación en la que está".

Para Igual, en estos casos las instituciones están para hacer de "facilitadores" y, por ello, el Ayuntamiento está ultimando el nuevo convenio con el Real Racing Club, del que se dará cuenta en "pocos días".

En ese convenio, ha apuntado que se crea "esa herramienta para que el Racing pueda, por vía de publicidad, tener recursos económicos". "Ayudamos al Racing sí pero en la medida que se puede y que creemos que debemos hacer", ha apostillado.

NUEVAS BONIFICACIONES FISCALES EN 2018

En su intervención, Igual ha hecho balance de los dos primeros años de legislatura y ha avanzado medidas en las que el equipo de Gobierno (PP) está trabajando para los presupuestos municipales de 2018.

Entre ellas, ha destacado que se va a incrementar un 50% la dotación económica de los Presupuestos Participativos, hasta 1,5 millones de euros, para que los vecinos continúen planteando propuestas para mejorar sus barrios después de que este año se hayan alcanzado 400 proyectos presentados.

Además, ha anunciado que, para las bonificaciones fiscales y ayudas municipales con las que el Ayuntamiento dejó de ingresar en 2016 un total de 10 millones de euros, las familias monoparentales con dos hijos tendrán los mismos beneficios que las numerosas.

Para estas familias, se incrementará la bonificación del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) del 25 al 75% siempre que sus ingresos no superen tres veces el IPREM, un incremento de la bonificación que también se hará en aguas y basuras, que pasará del 50 al 75, al igual que en el Instituto Municipal de Deportes (IMD).

En servicio del TUS, las familias numerosas, a las que se sumarán las monoparentales con dos hijos, seguirán viajando gratis, mientras que en el caso de los pensionistas se aumentará la gratuidad hasta quienes cobren 1,5 veces el IPREM.

También habrá nuevas bonificaciones para el sector comercial en las licencias tanto de obra mayor como menor y para los vehículos híbridos, a los que se bonificará el impuesto de circulación un 75% en lugar del 50% actual.

FUTURO DE LA CIUDAD Y SU CARGO DE ALCALDESA

En su ponencia, titulada 'Oportunidades de futuro para la ciudad de Santander', ha apostado por que Santander sea una ciudad "cultural, moderna e internacional", algo a lo que contribuirá el recién inaugurado Centro Botín, que ha calificado de "regalo".

Y también lo harán otros como el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) o la sede asociada del Museo Reina Sofía, en la que trabaja con el Estado para la firma del convenio y para el que ha escrito al Gobierno de Cantabria pidiéndole que libere el uso del edificio.

También ha hablado de su cargo al frente del Ayuntamiento. "No es fácil ser alcaldesa de Santander y ser la primera mujer alcaldesa de la ciudad", ha dicho Igual, que ha manifestado su agradecimiento al "apoyo y cariño" de los vecinos.

Tras enfatizar que es "consciente" de que no ha ganado las elecciones, a las que concurrió como candidato Iñigo de la Serna y ella le sucedió cuando fue nombrado ministro de Fomento, ha destacado que se deja "la piel" por desarrollar bien su labor.

"Seguro que hay otros que lo podrían hacer mejor, seguro que hasta yo misma lo puedo hacer mejor, pero aseguro que nadie lo hará con la responsabilidad, la dedicación y el respeto que a mi me merece la ciudad y me merecen los santanderinos", ha dicho.