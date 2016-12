La alcaldesa presenta una denuncia judicial por "ilegalidades" contables en la anterior legislatura

La alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández (PSOE), ha presentado una denuncia en los juzgados de Torrelavega por "ilegalidades" en la contabilidad municipal durante la anterior legislatura, en la que según ha asegurado, hubo "ocultación de dinero" y una "ficción total" en las liquidaciones del presupuesto.

La denuncia es resultado de la investigación interna ordenada por la alcaldesa en junio a raíz del requerimiento del Tribunal de Cuentas sobre gastos sin fiscalización previa de 1,6 millones de euros por un lado y 90.000 por otro, realizados en 2013 por la entonces alcaldesa, Esther Merino (PP); cuantías sobre las que "no existe ningún dato contable", según certificaron hace meses la interventora y la tesorera.

La denuncia, que no va contra nadie en particular sino que es "abierta", va acompañada de 5.000 folios de documentación "oficial y contrastada" de movimientos bancarios, contrataciones, subvenciones, etc. recopilados durante la investigación.

La alcaldesa quiere que el juzgado abra una investigación penal porque a su entender, de la documentación recabada se desprende que "no son errores administrativos, sino actos delictivos".

Como ejemplo de "ocultación", ha denunciado que el 30 de enero de 2014 figura un ingreso de 258.999 euros del Fondo de Liquidez Autonómica del que no se dio cuenta en ningún Pleno, ni tampoco en la liquidación del presupuesto. "Los 1,6 millones podrían estar en muchas patas, pero a mí me es muy difícil llegar a ello porque he tenido dificultad hasta para llegar a los extractos bancarios de las cuentas", ha enfatizado Fernández.

Según ha explicado, el primer paso que dio en esta investigación fue pedir los movimientos bancarios de las cuentas del Ayuntamiento en los años 2013 y 2014, en los que observó "distintas cosas que me extrañaron", en primer lugar que el Consistorio tenía entre 40 y 50 cuentas bancarias, y hasta 13 en una única entidad; y "funcionaba mucho con cheques" de importes desde 60.000 a 200.000 euros.