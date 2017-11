La alcaldesa dice que los presupuestos regionales "olvidan" a Santander y los proyectos de calado para la ciudad

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha considerado "decepcionante" el Proyecto de Ley de Presupuestos aprobado por el Gobierno regional para el próximo año, en el que según denuncia, se "olvida" a la ciudad y los proyectos "de calado" que la afectan.

Igual opina que, más allá de las competencias obligatorias que el Ejecutivo tiene contraídas tanto con la ciudad como con el resto de municipios de la región en materia de servicios sociales, empleo o protección ciudadana, en estos presupuestos "no se aprecia ninguna voluntad de colaborar" con Santander.

Así, ha señalado que no aparece ninguna partida para el Centro Cívico de Cazoña, ni existe aportación alguna para el Centro de Acogida Princesa Letizia, "demandas que el Ayuntamiento viene reclamando reiteradamente sin que el Ejecutivo demuestre sensibilidad alguna".

Añade que tampoco se aumenta la aportación regional a la Fundación Santander Creativa ni se amplían los fondos para el Pacto Local por el Empleo, al que el Ejecutivo "sólo" destina 30.000 euros, mientras que Torrelavega recibirá 50.000 euros para acciones de emprendimiento, ha agregado.

Además, critica que el presupuesto "no recoge ninguna inversión nominativa para la ciudad en materia de abastecimiento o saneamiento, no figuran los 2,3 millones de euros a los que se comprometió el Ejecutivo para la construcción del nuevo depósito de Cueto -que no ha comenzado a ejecutarse-, y no se contempla el necesario traslado del punto limpio de Cueto".

Según Igual, Santander tampoco aparece en el programa de inversiones en instalaciones deportivas municipales y la única demanda que se ve en parte atendida es la ampliación del convenio por la prestación del servicio de bomberos fuera del término municipal, con 50.000 euros más que este año, "una mejora con la que, aun así, no se llega a cubrir el coste real de las intervenciones que realiza el parque de bomberos santanderino en otros puntos de la región y que ronda el millón y medio de euros", añade.

"Ésa es la única buena noticia, entre comillas, de un presupuesto que vuelve a dar la espalda a los santanderinos", ha apostillado Igual, quien ha agregado que "será el Ayuntamiento el que seguirá liderando casi en solitario la inversión en la ciudad, con el único respaldo de la Administración central".

Además, la alcaldesa ha apuntado que el Ejecutivo cántabro "ni siquiera atiende cuestiones importantes para la ciudad que sólo dependen de mera voluntad política", como la reversión del edificio del Banco de España al Estado o la cesión de los talleres de Gráficas Martínez, que "a día de hoy siguen sin materializarse".

Y ha recalcado que el Ayuntamiento también sigue a la espera de que el Gobierno apruebe la nueva normativa autonómica respecto a las residencias de mayores para poder licitar un nuevo centro en la ciudad que atienda la creciente demanda de plazas y dé respuesta a quienes siguen en lista de espera.

INTEGRACIÓN FERROVIARIA

Pero en su opinión, "la prueba más evidente del nulo compromiso del Gobierno de Cantabria con Santander es que no consigna un solo euro para la reordenación ferroviaria en la capital y sí que contempla 420.000 euros para afrontar este mismo proceso en Torrelavega".

En palabras de la alcaldesa santanderina, "esa ausencia demuestra por sí sola la falta total de compromiso del Ejecutivo autonómico con Santander y con los santanderinos y no valen excusas -dice- que sólo intentan maquillar una ausencia injustificable".

"Si existe un acuerdo verbal, si todas las administraciones estamos de acuerdo en sacar adelante el proyecto con la mayor agilidad, ¿a qué espera el Gobierno de Cantabria para plasmar ese compromiso en el presupuesto?", ha cuestionado Igual, que ha confiado en que no esté intentando "retrasar o entorpecer" el proyecto.

"COMPROMISO E IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL"

Frente a "los olvidos, las ausencias, la falta de apoyos y la nula voluntad de colaboración con la ciudad" que aprecia Igual en los presupuestos regionales para 2018, la alcaldesa ha puesto en valor "los compromisos, el respaldo y la implicación del Ejecutivo central en forma de inversiones, de apoyo a proyectos y de voluntad política".

Así, ha citado ejemplos como el proyecto para la reordenación ferroviaria, el acuerdo para la mejora de la Estación Marítima y su entorno, las inversiones para la llegada de la alta velocidad a la ciudad, las "mejoras continuas" en el Puerto para facilitar su crecimiento, la pasarela ciclista y peatonal de Nueva Montaña, las obras ejecutadas ya en los accesos a la playa de la Virgen del Mar o las que se están acometiendo ahora en su entorno.

Y también ha subrayado "el apoyo y la colaboración estrecha" para la llegada a la ciudad del Centro Asociado al Museo Reina Sofía o la elección de Santander como sede de la colección de arte contemporáneo de la Fundación Enaire. En su opinión, todos estos ejemplos "dejan bien a las claras quiénes están comprometidos con Santander y con los santanderinos y quiénes no tienen la ciudad entre sus prioridades".