Los 42 bailarines de la Compañía Nacional de Danza bailan al "unísono" por primera vez en 'Una noche con Forsythe'

La Compañía Nacional de Danza da un "paso más" para afianzar su capacidad de realizar "montajes importantes y grandes" con su nuevo espectáculo 'Una noche con Forsythe' en el que, "por primera vez", se podrá ver a los 42 bailarines juntos sobre el escenario bailando al "unísono".

Así lo ha destacado el director artístico de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez, que ha presentado en Santander el estreno de este espectáculo que tendrá lugar este sábado, 22 de abril, a las 20.30 horas, en la sala Argenta del Palacio de Festivales.

El espectáculo 'Una noche con Forsythe', que después recalará en el Teatro Real de Madrid (entre los días 27 y 30 de abril), en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia (6 de mayo) y también a Francia en 2018, es una apuesta por "uno de los coreógrafos más interesantes del mundo pero que es un gran desconocido en España".

Ha ensalzado que William Forsythe es un coreógrafo que tiene "una amplitud creativa muy importante" en las que utiliza el ballet clásico y lo lleva al siglo XXI, lo que hace que sus piezas sean muy diferentes entre sí, como sucede con las tres elegidas para este espectáculo: 'The Vertiginous Thrill of Exactitude', 'Artifact Suite' y 'Enemy in the Figure'.

Sobre las piezas, el director artístico de la Compañía ha detallado que 'The Vertiginous Thrill of Exactitude' es "un homenaje al ballet clásico tanto en la coreografía como en el vestuario". Así, ha detallado que los bailarines subirán al escenario con "un tutú verde pero que es como un platillo volante" con el que "se hace referencia la ballet clásico pero dándole una nueva visión".

"Se trata de una pieza muy virtuosa en la Forsythe utiliza el lenguaje clásico pero lo intenta llevar más lejos a nivel de la dinámica, el desequilibrio y la rapidez de ejecución, lo que hace que sea un reto para los bailarines", ha añadido.

Después, se pondrá en escena 'Artifact Suite', otra pieza que "también es un reto" ya que se subirán al escenario 42 bailarines que tendrán que "bailar al unísono, lo que es muy difícil de hacer".

También ha indicado que esta pieza tendrá una estética contemporánea pero con técnica clásica y que, en ella, Forsythe utiliza las luces para jugar con los ángulos y las sombras y "generar la frustración de que el público no lo vea a todo".

El espectáculo llegará a su fin con 'Enemy in the Figure', una pieza en la que "desaparecerán las zapatillas de punta" porque es "muy contemporánea". En ella, el protagonismo es la improvisación de los bailarines, una parte muy importante del trabajo que Martínez fomenta en el elenco.

Así, ha dicho que, cuando selecciona a un bailarín para la Compañía Nacional de Danza, "no me vale con que baile muy bien clásico sino que tiene que ser versátil", una cualidad que ha destacado tiene Aída Badia, la bailarina santanderina de su elenco y que intervendrá en las tres piezas.

En la última, ha ensalzado que hay "un muro escénico" y los bailarines ejecutan las coreografías delante y detrás del mismo lo que hace que, en función del lugar de la sala donde se encuentre el espectador, vea "un ballet diferente" lo que, ha considerado, es "súper interesante".

En su conjunto, el director artístico ha indicado que montar el espectáculo ha sido un trabajo "muy intenso" y ha lamentado que, por un "problema de salud", el propio Forsythe no ha podido asistir a los últimos ensayos, a lo que sí han asistido antiguos bailarines de su compañía.

APUESTA POR UN TEATRO PROPIO

Martínez también ha aprovechado la presentación del estreno para agradecer al Palacio de Festivales que les permita contar con la sala Argenta desde cuatro o cinco días antes para los ensayos, algo que no es habitual.

En este sentido, ha destacado que uno de sus objetivos es que la Compañía Nacional de Danza pueda contar en Madrid con sus propio teatro en el que hacer los estrenos, algo que hasta ahora no ha sido posible.

Pero ha asegurado que en el Plan 2020 se ha contemplado el proyecto de un teatro para la Compañía y el Ballet Nacional de España, y en el que se programarían también otras compañías. Ha destacado que se está hablando de ello "con mucha intensidad" por lo que, ha dicho, "ojalá pueda ser una realidad" porque la "voluntad política existe".

En este punto, ha ensalzado que la Compañía Nacional de Danza, aún no teniendo teatro, en 2016 ha doblado el número de espectadores de 2015 y su última producción, 'Don Quijote. Ballet Clásico', la han visto ya 35.000 personas en gira por lo que, "si tuviéramos teatro en Madrid para tener temporada estable, habría mucha gente más que podría ver nuestros espectáculos", que también seguirían yendo de gira.

En la presentación, el director artístico de la Compañía Nacional de Danza ha estado acompañado por la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Marina Bolado, que ha destacado la elección del Palacio para un nuevo estreno de la compañía cuya presencia aquí "ha sido constante en la mayoría de las temporadas" con "múltiples estrenos".

Bolado ha indicado que, con motivo de su presencia, Martínez participará esta tarde en los encuentros de la sala Griega enmarcados en la programación por el 25 aniversario del Palacio de Festivales. Cerrará este ciclo con la presentación de dos guías didácticas, una para adultos y otra para jóvenes, que la compañía ha elaborado sobre 'Una noche con Forsythe'.

Con motivo de la clausura de la programación del 25 aniversario del Palacio de Festivales, que arrancó en abril del pasado año, la directora general de Cultura ha avanzado que en los próximos días se dará a conocer un programa especial para esa clausura.