Los colegios cántabros decidirán si mantienen la actividad debido a la nieve

La Consejería ha señalado que será cada centro el que resuelva si los alumnos pueden ir a las clases este miércoles, si bien ha indicado que mientras es probable que los estudiantes no tengan clase en municipios como Reinosa y Potes, no sucederá lo mismo en Santander, donde, pese a que ha amanecido cubierta por la nieve, las aceras son transitables y no se prevé el cierre de ningún centro.