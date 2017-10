Un desacuerdo temporal entre los grupos echa abajo una iniciativa en favor de la planta de cloro de Solvay

Y es que, en la moción presentada por el PP sobre este asunto, además de instar al Gobierno regional a realizar las "gestiones necesarias para asegurar la inversión empresarial, la actividad industrial y los puestos de trabajo" asociados a la planta cloro de Solvay, se exigía que el Ejecutivo diera cuenta "cada mes" en comisión parlamentaria de las acciones que llevara a cabo para salvar dicha inversión.

Todos los grupos se mostraron dispuestos a apoyar esta iniciativa, aunque varios, como PSOE, PRC y el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio pusieron como condición que se eliminara la referencia temporal sobre el cuándo tendría que informar el Gobierno en el Parlamento sobre dichas gestiones.

De hecho, el PRC planteó una enmienda de modificación a la iniciativa original del PP en que se hacía desaparecer esa exigencia temporal.

Sin embargo, el PP no ha accedido a ella al considerar que retirarla supondría "dejar en nada" la iniciativa y convertirla en un "brindis al sol" que "no serviría para nada", según ha defendido el diputado del PP y exalcalde de Torrelavega Ildefonso Calderón, quien considera que en un asunto "tan grave" como el de la planta de cloro de Solvay, en el que, según ha dicho, están en juego 100 empleos, "no puede admitirse" dar al Gobierno un "plazo 'sine die'".

Y más vista, según ha criticado, la "desidia" con la que, a su juicio, ha actuado el Gobierno bipartito en relación a este proyecto empresarial.

La negativa a retirar esta referencia temporal es la que ha echado abajo la moción de los 'populares', a favor de la que han votado finalmente Podemos y el diputado del grupo mixto Rubén Gómez y que, sin embargo, ha contado con el rechazo de PSOE y PRC y la abstención de Juan Ramón Carrancio, el otro integrante del grupo mixto.

DESPILFARRO ALIMENTARIO

Por otro lado, el Pleno también ha rechazado una moción de Podemos, sobre el grado de cumplimiento de una proposición no de ley promovida por el grupo morado y aprobada por el Parlamento, relacionada con el despilfarro alimentario en Cantabria.

Pero ha sido desechada no por falta de apoyos, sino al producirse un empate en el hemiciclo, al no haberse incorporado aún a la sesión la presidenta y diputada del PP, María José Sáenz de Buruaga, convocada por la mañana en Madrid al Comité Ejecutivo nacional del partido.

La iniciativa ---respaldada además por los 'populares' y los dos integrantes del grupo mixto, y rechazada por regionalistas y socialistas, que sustentan al Gobierno regional-- se orientaba a conocer el grado de cumplimiento de la citada PNL, y los podemitas querían que el Legislativo instara al Ejecutivo a remitir diversa documentación en relación con este asunto.

También pedían los morados que se constituyera la Mesa de la Alimentación en Cantabria, al ser este asunto una "prioridad" para Podemos, como ha asegurado el parlamentario José Ramón Blanco, y que ha afeado la "voluntad" del bipartito PRC-PSOE en la materia.

El PSOE ha justificado su 'no' al considerar que no hay ningún problema de despilfarro de comida, ni en comedores escolares o sociales ni en centros hospitalarios, donde el catering se encarga a demanda, según ha apuntado el portavoz, Víctor Casal.

En este sentido, desde el PRC, María Teresa Noceda ha reprochado a los podemitas que con iniciativas como ésta pretendan "inculpar a una minoría" -la que afecta al Gobierno- y "exculpar al resto" de la sociedad, por lo que ha tildado de "oportunista" esta iniciativa.

En el grupo mixto, el diputado de Cs, Rubén Gómez, ha mostrado su apoyo a la propuesta para mejorar la gestión en una materia en la que queda "mucho por hacer", y al considerar también que cuando el Ejecutivo no informa, es porque "no se está haciendo nada".

Y Juan Ramón Carrancio, que abandonó el partido naranja pero sigue en el grupo mixto, ha valorado que la moción pretenda "afinar" la PNL y dar "un paso más allá", mientras que la mesa de seguimiento ayudaría, además, a dar "más agilidad" al programa y evitar tener que tratarlo de forma reiterada en la Cámara.

Finalmente, el PP ha expresado, mediante Luis Carlos Albalá, el apoyo a la moción, pese considerar que el debate debe centrarse en "el desinterés del Gobierno" en la materia. Algo que, a su modo de ver, evidencia el que los dos grupos que sustentan al Ejecutivo hayan cambiado al portavoz en la materia para este debate.