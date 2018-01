El directo de Hellsingland Underground, este jueves en Santander

El directo de Hellsingland Underground, uno de los más deseados desde que el pasado año arrasaran en el Azkena Rock, se podrá escuchar este jueves, 25 de enero, en Santander, en la Sala BNS a partir de las 21.15 horas.

Este grupo continúa la tradición de las grandes bandas de rock de los países escandinavos, "como unos Hellacopters tardíos que hubieran sustituido el legado de MC5 por el de Lynyrd Skynyrd y The Allman Brothers, o unos Soundtrack Of Our Lives más tradicionales y apegados a las raíces folk, pero igual de inspirados melódicamente".

Comenzaron su andadura actuando en los bosques de la región de Hälsingland que les da nombre, en su Suecia natal, en un festival ilegal en el verano de 2006. Las primeras críticas celebraron las canciones de la banda, sus letras reveladoras, sus armonías y el puro y simple placer de tocar su música.

El alma del grupo, el cantante Charlie Granberg, compone estas canciones sentado en el porche de su casa en las orillas del río Ljusnan, en Ljusdal, Hälsingland. La escena podría resultar un cliché en comparación con el sur americano del que Hellsingland Underground tomaron prestadas tantas influencias en sus dos primeros discos, pero es pura autenticidad en mitad del frío nórdico.

Northern rock, rock sureño facturado en las tierras del norte de Europa en la tradición de las grandes bandas de rock que los países escandinavos han brindado en las últimas décadas, señala en nota de prensa la promotora del concierto, Los Huesos de Portobello.

Northern Country Boy, su debut en 2008, supuso un affair amoroso con todas esas influencias comunes del southern rock americano que se confirmaron en su continuación, Madness & Grace, en 2010, consolidando su propia identidad. Un camino que desembocó dos años más tarde en Evil Will Prevail, donde sus letras se tornaron más oscuras y personales y los arreglos musicales más genuinos sin dejar de lado su poso sureño.

Ahora llegan con Understanding Gravity (2016), su último disco de estudio que debutó en el número uno de las listas de vinilo en Suecia, su trabajo más aclamado y mejor vendido hasta la fecha. Solos de guitarras dobladas que recuerdan a los mejores Thin Lizzy, ecos al blues rock británico de la era dorada y su impronta en bandas de hard rock setentero.

El periodista Stefan Nilsson los definió como "si Glenn Hughes nunca hubiera abandonado Trapeze y la banda se hubiera establecido en la melancolía nórdica de los bosques suecos". Incluso los toques folk que hacen de ellos una rareza única podrán recordar por momentos a los Pogues o Waterboys.

El precio de la entrada es de 14 euros en venta anticipada y 17 euros en taquilla. Las entradas se pueden adquirir en SOF en Santander [Calle Cubo, 1] o por internet en entradas.liberbank.es