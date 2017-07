No divulgar viajes y hacer que el domicilio no parezca deshabitado, consejos de la Policía para evitar robos en verano

La Jefaura Superior de Policía de Cantabria ha recomendado, ante el inicio de las vacaciones estivales, no divulgar el proyecto de vacaciones o viaje y adoptar medidas que eviten que el domicilio parezca deshabitado para evitar ser víctimas de robos en casa.

También ha aconsejado que al salir de vacaciones se cierre bien la puerta de entrada con doble vuelta de llave así como las ventanas y balcones, sobre todo los que dan a patios interiores y sitios ocultos y desprotegidos, pero sin bajar totalmente las persianas.

Depositar objetos de valor en cajas de seguridad bancarias o bajo la custodia de personas de confianza; que alguien retire la correspondencia o periódicos del buzón, y la instalación de temporizadores automáticos que enciendan luces, radio, televisión y otros aparatos en pequeños intervalos de tiempo son otras de las recomendaciones de la Policía Nacional para evitar ser víctimas de delitos o faltas en el domicilio.

"Todo lo que la vivienda transmita apariencia de estar habitada es eficaz, disuasorio y un seguro de prudencia", ha señalado la Policía en un comunicado.

También ha recordado que no se facilite nunca la entrada en el domicilio a personas desconocidas y se exija siempre la acreditación a los servicios técnicos -gas, agua o luz, entre otras-, confirmando su presencia telefónicamente con el número oficial y no con el que ellos ofrezcan.

EN EL LUGAR DE VACACIONES

Además, ha trasladado unas precauciones generales para las vacaciones, entre las que se incluyen el extremar, durante el trayecto al lugar de descanso, las medidas de seguridad sobre el vehículo o las pertenencias; no dejar objetos de valor en el interior del coche, sobre todo a las vista, o no parar ante requerimientos extraños (averías en el coche, falsos pinchazos en las ruedas, golpes, etc).

También recomienda no confiar el traslado de maletas en trasnportes públicos a personas que no estén debidamente acreditadas e identificar claramente sus pertenencias antes de facturarlas.

Se recuerda que tampoco se debe de facturar en nombre propio equipajes de personas desconocidas ni perder de vista las pertencias durante viajes de tren o autobús, especialmente en paradas intermedias o viajar con importantes cantidades de dinero en metálico.

La Policía recomienda además que, una vez en el lugar elegido para pasar las vacaciones, se adoptem las mismas medidas que habitualmente se utilizan en casa, manteniendo en lugar seguro los objetos de valor, dinero y tarjetas de crédito.

Si acude a la playa o a la piscina, la Policía aconseja llevar siempre lo imprescindible, evitando sobre todo, cantidades importantes de dinero, así como efectos de oro y joyas, y cuidar de los efectos personales que se lleven a lugares públicos muy concurridos, como mercadillos o espectáculos.

A aquellas personas que no salgan de vacaciones, se les insta a contactar y avisar a la Policía, a través del teléfono 091, si observar personas extrañas en el portal e inmediaciones, o merodeando por la calle o si escuchan ruidos en viviendas desocupadas.