La duplicación de vía entre Santander y Torrelavega estará concluida en 2020

La duplicación de la vía ferroviaria entre Santander y Torrelavega se comenzará a ejecutar en el "otoño-invierno" del próximo año y estará concluida en 2020, una actuación que forma parte del corredor que unirá Cantabria con Madrid con un tren de altas prestaciones.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha anunciado este lunes estos plazos en una rueda de prensa tras dárselos a conocer al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con quien ha mantenido un encuentro privado en la sede del Ejecutivo regional en Santander y tras el que ambos han participado en un encuentro de trabajo con otros representantes del Gobierno y de Adif.

De la Serna ha señalado que esa duplicación de la vía entre Santander y Cantabria es "la actuación más inmediata" del corredor entre Santander y la capital española y ha recordado su compromiso de que la declaración de impacto ambiental esté finalizada este año.

De forma paralela, Fomento trabaja ya en los correspondientes proyectos, un total de cinco: el de comunicaciones y seguridad que ya ha salido a licitación por casi 30 millones de euros, y otros cuatro de los que dos serán para la duplicación de la plataforma, otro para las estaciones, apeaderos y apartaderos y otro para la supresión de los pasos a nivel.

De la Serna ha enfatizado que estos cuatro proyectos en su conjunto supondrán una inversión de 145 millones de euros y se ha comprometido con Revilla a licitar la ejecución de las obras de esos proyectos en el primer trimestre de 2018, para que en otoño-invierno del próximo año se inicien los trabajos y puedan concluir a lo largo de 2020.

El ministro ha hecho un repaso de las actuaciones en materia ferroviaria que su departamento tiene proyectadas en la comunidad autónoma y en Castilla y León, donde el AVE se prolongará de Palencia a Aguilar de Campoo y desde este municipio palentino hasta Reinosa.

AVE Palencia - Aguilar

El primero de ellos es el "más complicado" y conllevará una inversión de 940 millones con la que la alta velocidad discurrirá por un nuevo trayecto de 100 kilómetros. Con el objetivo de finalizar la declaración de impacto ambiental en este año, De la Serna ha avanzado que la actuación se dividirá en varios tramos y la redacción de los correspondientes proyectos constructivos se licitará en el primer trimestre de 2018.

"A partir de ahí, redactar los proyectos en 2018 para marcarnos un objetivo muy ambicioso pero que, desde luego, es el que pretendemos alcanzar: iniciar la licitación de las obras a finales de 2019", ha indicado. En este punto, se ha referido al proyecto de extender la alta velocidad hasta Reinosa, cuyo coste se estima en unos 350 millones y para el que se está iniciando el estudio informativo.

Aunque estos proyectos van teniendo plazos, ninguno está en obras todavía pero sí que se están realizando actuaciones en ese corredor por valor de 100 millones de euros, ha detallado el ministro. En concreto, se está ejecutando la renovación de la vía entre Reinosa y Torrelavega, que concluirá en "escasos días", y entre Torrelavega y Santander, cuyas obras finalizarán en verano de 2018.

En este sentido, Revilla ha recordado el "incumplimiento" del exministro José Blanco con la llegada del AVE a Cantabria para 2015 y ha manifestado que entiende que el nuevo proyecto tiene que cumplir con unos trámites y unos plazos pero ha lamentado que, debido a ellos, "puede que yo no llegue a viajar en ese tren".

"Calculo que como pronto, esté para 2025 y ya estará uno en los 83 años, edad en la que la mayoría de los españoles ya han perdido el pelo", ha señalado pero ha asegurado que decir esto "no es un reproche" a lo que se está haciendo desde el Ministerio de Fomento.

En materia ferroviaria también ha hablado de la "famosa conexión" entre Santander y Bilbao, para la que, ha recordado, el Ministerio de Fomento está realizando un estudio cuyas conclusiones se presentarán a final de año pero que, en ningún caso, se estudia implantar la alta velocidad con una inversión de 1.000 millones de euros, situando ambas ciudades en 40 minutos y conectando la capital cántabra con la 'Y vasca', datos que "salen de un proyecto fin de máster".

"No me gustaría que la sociedad cántabra y mucho menos responsables políticos empezarán a asumir que es posible porque no tiene nada que ver con la realidad", ha dicho y ha asegurado que esa posibilidad de conectar por alta velocidad Santander y Bilbao fue un proyecto que ya se analizó hace años en el Ministerio de Fomento y su ejecución se estimó en unos 4.000 millones de euros porque, para evitar numerosos impactos, el 70% del trayecto debía ser por túneles.

A ello también se ha referido Revilla, que ha ensalzado la importancia que tendrá para Cantabria el Corredor Mediterráneo al que Santander se unirá a través de Bilbao para lo que se necesitará un "tren decoroso pero no de alta velocidad".

Mejoras en Cercanías y actuaciones en carreteras

Por otro lado, De la Serna también ha avanzado que su departamento está "decidido" en mejorar las infraestructuras de cercanías en Cantabria y, para ello, antes de que concluya este año se presentará una propuesta global de actuaciones que superará más de 125 millones de euros de inversión.

En otro orden de asuntos, el ministro ha realizado un repaso a los proyectos y actuaciones de Fomento en carreteras de Cantabria y ha destacado la licitación este mismo lunes de la variante de la A-67 entre Barreda y Sierrapando por 165 millones de euros.

También ha avanzado que a final de año se retomarán los trabajos de rectificación de las curvas en el Desfiladero de la Hermida, que cuenta con una inversión de casi siete millones de euros. En este sentido, ha asegurado que se continúa trabajando en el proyecto de mejora integral del Desfiladero de la Hermida, que se estima que conllevará una inversión de 60 millones.

Por otro lado, la licitación del ramal de la A-67 de acceso directo al Puerto de Santander se realizará antes de que concluya el año, como se comprometió De la Serna, que ha detallado que esta actuación ha incrementado de forma "notable" su presupuesto, pasando de los siete a los 20 millones de euros.

Asimismo, el proyecto de tercer carril entre Solares y el límite de provincia con Vizcaya se dividirá en dos tramos, Solares-Laredo y Laredo-Vizcaya, y la intención es que se someta a consultas ambientales antes de concluir este año.

También se continúa trabajando en los proyectos del tercer carril entre Santander y Torrelavega, el enlace de Raos con tercer carril hasta Torrelavega en la confluencia con la N-623 (76 millones de euros), la variante de Potes, el proyecto del Puerto de los Tornos, la variante de Lanestosa y varias mejoras de intersecciones entre carreteras nacionales.

Trabajo intenso para intentar acortar plazos

En todos estos proyectos , De la Serna ha asegurado que se "trabaja muy intensamente e intentando acortar los plazos", al igual que en los de infraestructuras ferroviarias y, ha enfatizado, la suma de todos en su conjunto supondrán "el mayor volumen de inversión pública que se haya llevado a cabo en nuestra Comunidad Autónoma".

Revilla ha agradecido al ministro que traiga "muy buenas noticias" a Cantabria y que esté realizando una planificación de actuaciones para que las "viejas reivindicaciones" de la comunidad puedan ser "por fin una realidad" y que supondrán una "importante" inversión nacional en la región tras "años de una sequía prácticamente absoluta".

"Siempre recibimos con alegría las noticias del ministro, que creo que está una gran labor para intentar traer a Cantabria el mayor número de obras de las que hemos venido hablando durante décadas y de las que empezamos a tener una cronología", ha añadido.