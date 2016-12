Un total de 21 establecimientos cántabros están autorizados para vender pirotecnia esta Navidad

Cinco de ellos cuentan con autorización permanente y están en Boo de Guarnizo (El Astillero), Hazas de Cesto, Quijas (Reocín), Igollo de Camargo y Sobremazas (Medio Cudeyo).

Por su parte, los 16 establecimientos que cuentan con autorización temporal para la venta de productos pirotécnicos hasta el 6 de enero se encuentran en Santander (8), Torrelavega (2), Santa Cruz de Bezana (2), Laredo (1), Colindres (2) y Castro Urdiales.

La Delegación del Gobierno en Cantabria, ante las fiestas navideñas y el incremento de la venta de material pirotécnico, ha recordado en un comunicado que existen una serie de normas que regulan la venta en los establecimientos autorizados, que en caso de no ser respetadas suponen la incoación de expediente sancionador por infracción grave o muy grave contra la Ley de Seguridad Ciudadana.

Así, está terminantemente prohibida la venta ambulante y los establecimientos autorizados para la venta y almacenamiento de productos pirotécnicos, entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, deberán cumplir con numerosos requisitos en materia de seguridad, tanto ciudadana como de carácter industrial.

Por consiguiente, Delegación ha advertido que es "muy importante" adquirir estos productos en establecimientos autorizados, ya que sólo así se garantiza que el material está en perfecto estado y que se acompaña de las instrucciones necesarias para una adecuada manipulación y, por tanto, para evitar accidentes. Todos estos establecimientos disponen de una autorización que certifica que son aptos para la venta de petardos y resto de productos pirotécnicos.

Igualmente ha recordado que la manipulación irregular de estos productos puede provocar lesiones muy graves, por lo que resulta imprescindible adoptar todas las medidas de precaución que establecen los fabricantes de estos productos.

Éstas son, entre otras, no encender productos pirotécnicos en interior a no ser los específicamente diseñados para ello. Nunca disparar contra personas, vehículos, edificios y animales. Nunca sostener con las manos una vez encendidos, a excepción de las bengalas. No guardar nunca productos pirotécnicos en bolsillos o bolsos de mano durante mucho tiempo y comprobar siempre la dirección del viento antes de encender un producto, evitando hacerlo con rachas superiores de los 25 kilómetros por hora.