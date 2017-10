Un incendio destruye un bazar chino en Cartes

El incendio ha provocado el derrumbe de una parte del tejado de la nave principal, y se ha quemado también un almacén pequeño anexo, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

En el momento del incendio no había nadie en el interior de la nave por lo que no se han producido daños personales. A las 11 de la mañana el fuego estaba controlado, pero no extinguido, y por el momento se desconocen las causas del incendio.

Al lugar se han desplazado bomberos de Torrelavega y Corrales, Guardia Civil, Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Cartes y Suances, entre otros efectivos.