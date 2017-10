Los ingresos por la venta de entradas de la Feria de Santiago aumentaron un 13,6%

Los ingresos por la venta de entradas de los festejos de la Feria de Santiago de 2017 aumentaron un 13,6 por ciento respecto a los del año anterior, hasta alcanzar los 1.176.886 euros frente a 1.035.095 euros de 2016, según se refleja en la previsión de cierre contable de la sociedad municipal Plaza de Toros, cuyo presupuesto para 2018 crecerá un seis por ciento, hasta 1,39 millones de euros.

El Consejo de Administración de la plaza ha analizado este martes el resultado económico de la Feria de Santiago de 2017, en la que la venta de entradas fue superior al importe presupuestado (que era de 1.100.000 euros), al igual que ocurrió con los ingresos por publicidad, que crecieron un 56,7% sobre la previsión inicial, ascendiendo a 109.719 euros, mientras que había 70.000 euros en el presupuesto.

Asimismo, se ha aprobado el presupuesto para 2018, que será de 1.391.000 euros, con un crecimiento del 6%, inferior al incremento real de los ingresos que se ha producido finalmente en 2017 respecto a los presupuestados, puesto que ese aumento fue del 10%.

El presidente del Consejo de Administración de la plaza de toros, Constantino Álvarez, ha explicado que se trata de una previsión "conservadora" que permita estimar un ejercicio sin pérdidas.

Por ello, se plantean unos ingresos por taquilla de 1.170.000 euros, inferiores a los que se han conseguido en esta feria, y también son menores en otros conceptos, como la publicidad, presupuestando de nuevo 70.000 euros, a pesar de que 2017 se ha cerrado con 109.719 euros por ese concepto, según informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

En cuanto a los gastos, los mayores importes corresponden al pago de toreros (680.000 euros) y ganaderías (240.000 euros), con el fin de mantener unas contrataciones de calidad en los aspectos que constituyen el principal atractivo de la feria, ha detallado el presidente del Consejo.

EL AYUNTAMIENTO APORTA 100.000 EUROS

A ello se añaden los costes fijos de funcionamiento de la plaza, que se situaron en 126.029 euros en 2017, entre los costes de personal de los tres empleados fijos y los gastos de mantenimiento, suministros, seguros, etc., una cantidad superior en un 26% a los 100.000 euros que aporta el Ayuntamiento a la sociedad municipal.

En este sentido, la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha recalcado que, con su aportación, el Ayuntamiento contribuye al mantenimiento de los tres empleos fijos de la sociedad plaza de toros y a la conservación de un edificio que forma parte del patrimonio municipal, y ha hecho hincapié en que la celebración de la feria costea una parte de esos gastos, que, de otra forma, tendrían que ser asumidos por el Ayuntamiento en su totalidad.

"El Ayuntamiento no financia la feria taurina, puesto que su aportación está dirigida a la sociedad Plaza de Toros y no a la propia feria para afrontar unos gastos que existen, independientemente de que se celebren festejos taurinos o no", ha enfatizado.

La concejala ha afirmado que la aportación municipal a la sociedad Plaza de Toros es una medida que se toma "desde la responsabilidad" con el único objetivo de garantizar el sostenimiento de la plaza, un edificio protegido con unos costes fijos que el Ayuntamiento debe afrontar.

Asimismo, ha reiterado el respaldo del equipo de gobierno municipal a la Feria de Santiago "por su arraigo en la ciudad, por su contribución a mantener el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de una plaza de toros más que centenaria y por su repercusión económica".

Además, ha indicado que cuenta con "un amplio respaldo social, como lo demuestran los miles de santanderinos y cántabros que, cada tarde, han ocupado sus localidades en los diferentes festejos taurinos que se han celebrado este año en la plaza de Cuatro Caminos, así como el incremento que se ha producido en los ingresos por la venta de entradas".

La concejala ha remarcado el efecto de la feria como dinamizador de la actividad empresarial y de generación de empleo, especialmente en el sector servicios, y ha recordado que el impacto económico que supone la feria taurina para la ciudad de Santander está estimado en 7,14 millones de euros anuales.

También ha apuntado que esta feria genera un centenar de puestos de trabajo temporales de forma directa, a los que hay que añadir los empleos indirectos que se derivan de su celebración.

González Pescador ha afirmado que el Ayuntamiento va a seguir sosteniendo la actividad turística, comercial y lúdica ligada a la Semana Grande, de la que la Feria de Santiago forma parte como uno de los elementos más relevantes.