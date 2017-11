El Desvelo reúne quince años de trabajo de Vicente Gutérrez en 'La mujer abolida'

Vicente Gutiérrez Escudero presentará este próximo jueves 24 de noviembre en la librería La Vorágine su nuevo poemario 'La mujer abolida', que cuestiona la mercantilización de la mujer y el estado de sitio que vive la sexualidad como consecuencia del fracaso del anarquismo y el auge de la "apisonadora capitalista".

Se trata de un trabajo meditado durante años y que ahora ve la luz gracias a la editorial El Desvelo. La presentación tendrá lugar a partir de las 19.30 horas y junto a Gutiérrez Escudero estarán en la mesa el editor del libro Javier Fernández Rubio -colaborador de eldiario.es- y el poeta Noé Ortega.

Según cuenta Fernández Rubio, 'La mujer abolida' levanta acta del fracaso del feminismo en Occidente, un fracaso que va de la mano de otro doloroso fracaso: el del anarquismo. "Tales derrotas tuvieron consecuencias catastróficas, entre ellas, el espantoso estado de sitio al que se ha visto sometida la sexualidad y la movilización de la mujer como mercancía, corpórea y simbólica, por parte de la apisonadora capitalista", apunta.

Para romper con esta "dominación biopolítica", el escritor aboga por romper con las formas sociales en las que se desarrolla nuestra forma de amar y de experimentar las pasiones. 'La mujer abolida' reúne numerosos textos automáticos, narraciones de sueños, poemas político-programáticos y poemas-collages escritos en los últimos 15 años, que avanzan por esta senda.

Frente a la pornografía imperial, el amor alienado, el erotismo policial o la tiranía de las apariencias, Vicente Gutiérrez propone la orgía efímera, el acaecer-cuerpo, la mujer líquida del sueño, el sonambulismo lascivo, el voyeurismo sosegado o el amor loco. En definitiva, "prácticas liberadoras y lugares de utopía desde donde erigir un imaginario emancipado que plante cara a la civilización consumista y a su cataclismo industrial". "'La mujer abolida' es, en suma, una declaración apasionada de guerra social", concluye.

Vicente Gutiérrez Escudero

Vicente Gutiérrez Escudero (Santander, 1977) es escritor, poeta y collagista. Licenciado en Ciencias Exactas. Sus textos y ensayos abordan la crítica del capitalismo, el espectáculo y la sociedad industrial, así como las diferentes formas de resistir a la devastación capitalista actual mediante la reinvención del inconsciente y la reactivación del imaginario revolucionario.

Es miembro del Grupo surrealista de Madrid y coedita la revista Drosera. Comunicación onírica'. Ha colaborado en distintas publicaciones del movimiento surrealista internacional, como Salamandra, Analogon, Klidonas, Hydrolith, Brumes Blondes o Peculiar Mormyrid. Algunos de sus poemarios publicados son 'Mimo muerto' (2001), 'Un puro errar' (2004), el libro de poemas-collages 'Bajo aguas tranquilas' (2006) o 'En la última mano' (2013).

Además, ha participado en diversos libros colectivos como 'Situación de la poesía (por otros medios) a la luz del surrealismo' (2006), 'Crisis de la exterioridad: Crítica del encierro industrial y elogio de las afueras' (2012), 'Las mercancías mueren, las cosas despiertan' (2013) y 'Ce Qui Sera, What Will Be, Lo Que Será: Almanac of the International Surrealist Movement' (2014).

Recientemente ha publicado un libro de ensayos antipedagógicos titulado 'La tiza envenenada. Co-educar en tiempos de colapso' (2016).