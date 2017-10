Los grupos no logran ponerse de acuerdo en una resolución sobre el Pacto de Estado contra la violencia de género

Los grupos parlamentarios no han logrado ponerse de acuerdo, este lunes en el Pleno de la Cámara, en el debate de una resolución sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, promovida inicialmente por el PSOE y enmendada por Podemos, que se ha aprobado con la abstención de toda la oposición salvo el diputado no adscrito Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, que ha votado a favor.

La resolución pide que se acorten los plazos establecidos para hacer realidad las más de 200 medidas del pacto y que de forma urgente se activen y trasladen las partidas presupuestarias acordadas a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Podemos presentó una enmienda de sustitución para solicitar, entre otros extremos, un calendario de aplicación de las medidas, pero el PSOE no la aceptó, y finalmente ambos grupos han pactado este mismo lunes una enmienda transaccional que añade al texto original del PSOE la solicitud de una evaluación cuantitativa y cualitativa anual de la implementación del pacto.

La sorpresa ha venido cuando la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha anunciado la abstención de su grupo, argumentando que han tratado de mejorar la propuesta de resolución con la enmienda transaccional pero les sigue pareciendo "insuficiente". "No vamos a participar en este lavado de cara", ha dicho.

Se ha dado así una situación que "no se ha producido nunca" en el Parlamento, tal y como ha señalado la presidenta, la socialista Lola Gorostiaga, que ha 'reprendido' a la diputada de Podemos por lo que considera un uso incorrecto o un "abuso" de "un instrumento parlamentario de acuerdo en el que ni lo tuyo ni lo mío", ha dicho en referencia a las transaccionales.

En vista de la abstención anunciada por Podemos, la portavoz del PSOE, Silvia Abascal, ha solicitado la retirada de la transaccional, con lo que se ha votado la propuesta inicial socialista, que a juicio del PP "no hace sino enmendar el trabajo inmenso" realizado en las Cortes, y en opinión de Ciudadanos, intenta "colar por la puerta de atrás cuestiones que no han entrado dentro del pacto", por lo que ambos han optado por la abstención.