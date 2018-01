El presidente del Puerto de Santander "firmaría" para que este año sea como el 2017, con un crecimiento del 15%

No obstante, el máximo responsable de la Autoridad Portuaria de la ciudad ha admitido que le "gustaría" en los próximos meses "mejorar las cifras" logradas en los últimos, aunque -como ha comentado- también se conformaría con igualar los resultados.

Más si se tiene en cuenta el repunte experimentado en términos de actividad industrial, de rentabilidad y resultado económico, de diversificación de actividad, o avances en la planificación e integración del frente marítimo, pero sobre todo -ha subrayado- en la tramitación de nuevos proyectos relacionados con infraestructuras que son "necesarias" realizar en 2018.

Así lo ha señalado González a preguntas de los periodistas este viernes, jornada en la que ha valorado el año que concluye y el que se inicia, y en la que se ha aprovechado para realizar también su petición a los Reyes Magos: "Que todo lo que tenemos en tramitación para mejorar las infraestructuras del puerto pueda llegar puntualmente y 2018 y no suframos ningún retraso en ninguna de las distintas actuaciones" previstas, ha deseado.

De entre ellas --referidas todas a la capacidad de las instalaciones, caso del movimiento de la estiba y almacenamiento, pero también a la mejora de la accesibilidad-- el presidente de la APS ha mencionado, al ser cuestionado por los medios, las obras de dragado en la zona de fondeo de los barcos.

Ha negado que dichos trabajos se hayan paralizado, sino que -ha explicado- hubo un cambio en la organización de los mismos, que obligó a esperar a la consolidación de la estructura sobre la que se asentarán las columnas de grava, hasta que la misma tenga la "suficiente consistencia".

Pero en la actualidad se sigue trabajando y no consta "admitida ni reconocida ninguna fecha de demora", aunque esto no quiere decir, tal y como ha reconocido el propio González, que no se produzca "en un momento dado", a raíz de problemas que puedan surgir.

Entre tanto, "a fecha de hoy" se sigue con la planificación inicial, ha remarcado el presidente, antes de recalcar que esta actuación es "vital" para el Puerto de Santander, de ahí la importancia de que se entregue "en la fecha prevista".

En este sentido, ha expresado su deseo de que, dentro de un año, para Reyes de 2019, no solo esté inaugurada la obra, sino en funcionamiento y concesionada también la nueva superficie generada que, junto con el muelle de 300 metros previsto, contribuirá a incrementar "significativamente" la capacidad de atraque.