El secretario de Estado de Presupuestos niega trato discriminatorio hacia Cantabria u otra CC.AA

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha negado este miércoles en Santander que haya un trato discriminatorio del Gobierno central hacia Cantabria, como así lo sostiene el Gobierno regional PRC-PSOE que lidera Miguel Ángel Revilla, y ha avanzado que, respecto a la financiación de Valdecilla, se "intentará" en 2018 "acomodar las cosas". "No hay ningún trato discriminatorio hacia ninguna comunidad autónoma", ha zanjado.

Nadal, que participa en un curso que se celebra en la sede de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha respondido así al ser preguntado por las quejas del Gobierno regional hacia Cantabria, que denuncia un trato injusto a la comunidad después de que, entre otras circunstancias, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 no se haya incluido la partida prevista de 22 millones para financiar las obras de Valdecilla y tampoco se haya abonado a la comunidad autónoma los 22 consignados en los de 2016.

El secretario de Estado de Presupuestos ha defendido que no hay "ninguna diferencia con ninguna comunidad autónoma" y se trabaja, según ha dicho, "con todas exactamente igual". Así, ha negado que haya diferencias entre la relación que mantiene el Estado con Cantabria respecto a la que hay con otras comunidades autónomas.

Nadal, que ha participado en el curso 'Fiscalidad, crecimiento económico y bienestar social' de la UIMP, ha justificado que el Presupuesto de 2017 ha sido un Presupuesto "muy restrictivo" para cumplir con el objetivo de déficit, y, respecto a la financiación de Valdecilla, ha señalado que para Cantabria es "enormemente importante el hospital y lo que éste representa" y, por tanto, se intentará en el ejercicio de 2018 "acomodar las cosas".

Respecto a las quejas del Gobierno de Cantabria, que ha amenazado con llevar al Ejecutivo central a los tribunales si no paga lo que éste debe a la comunidad autónoma por distintos conceptos, Nadal ha señalado que "todas" las comunidades "plantean sus problemas y dificultes" y "todas" también afirman estar "infrafinanciadas" y "el Estado ya no tiene recursos".

Nadal ha señalado que "cuando los recursos son limitados" hay que llegar "a un acuerdo entre todos" sobre el destino de los fondos.

Además, ha reivindicado que el Gobierno central ha dejado mayor financiación a las comunidades autónomas, entre ellas Cantabria que tendrá 12 millones más de lo previsto por la liquidación de 2015 y ha señalado que va a haber más fondos adicionales para todas las comunidades autónomas, y especialmente para el área de Sanidad, en el ejercicio del 2018. "Y si dentro de ese contexto, y cumpliendo los objetivos, tenemos holgura para alguna cosa más, pues miraremos todo con mucho cariño", ha añadido.

Nadal no ha querido realizar entrar a opinar acerca de si Cantabria llevará o no al Estado a los tribunales porque "no puede decir las decisiones que vaya a tomar cada Gobierno" autonómico.