Una peña taurina de Santander, entre los agraciados con un segundo premio "muy repartido"

El premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha sido vendido en gran parte de Santander, donde se han repartido 130 series del total de 170 del número, es decir, 162,5 millones de euros.

Según el propietario de la Administración, llamada 'La Anjana', Marcos Arrabal, el premio está muy repartido, entre la propia peña taurina, con 50 billetes, varios bares de Santander, entre ellos La Cepa del Papi, El Figón y El Garbín, y un estanco en Pontevedra.

Hasta la Administración de Loterías se han acercado algunos de los agraciados, entre ellos un socio de la peña, Juan Carlos Menocal, que ha comprado 8 euros del número premiado, y que, según ha contado a los periodistas, va a destinar el dinero a "meterlo al banco" y a ver a su mujer, que vive en Santo Domingo (República Dominicana), porque ella tiene problemas para venir a España, donde se considera que ambos han contraído un "matrimonio simulacro", según sus propias palabras.

El afortunado también ha relatado que es la segunda vez que toca un premio de estas características a la peña taurina de la que es socio, y que se ha enterado de su suerte estando cuando estaba en la portería escuchando el sorteo.

Otro de los premiados, Francisco Santiago, que compró un décimo del segundo premio en un bar de Santander, no salía de su asombro, porque "el otro día" le tocaron otros 500 euros en un sorteo. También sabe ya que parte del dinero lo va a emplear en irse de viaje, en su caso a Canarias.

El que de momento no piensa moverse de Santander es Carlos Torre, propietario de un bar y otro de los agraciados que ha acudido a comprobar su suerte a la Administración de Loterías, y que compró cuatro décimos, uno para él y el resto para cada uno de sus hijos.

Un dinero, 500.000 euros en total, que va a destinar "a pagar muchas cosas que hay que pagar", porque "siendo propietario de un negocio, ya sabes", ha dicho.

El que también estaba exultante con la suerte era el propietario de la Administración, ataviado con sombrero negro y camiseta con el número premiado, un joven de 30 años que hace sólo siete meses se hizo con el negocio.

"Me he venido aquí como emprendedor, a jugármela, y me la he jugado", contaba con una sonrisa de oreja a oreja. "Sabía que iba a dar un premio", ha asegurado.

Se ha mostrado muy ilusionado y contento por haber repartido la suerte entre los santanderinos, aunque ha reconocido que llegar hasta aquí ha supuesto "mucho trabajo" y "muchas horas", así como desplazamientos para vender décimos.

Y es que, según sus cálculos, "ha movido" el número premiado "por tres o cuatro sitios", entre ellos Pontevedra, donde se han vendido 10 series.

El resto de las administraciones de Santander que han vendido el premio son: segundo premio de la Lotería de Navidad se ha vendido en la Administración número 14, ubicada en Jerónimo Sainz de la Maza 1, donde se ha repartido media serie (5 décimos); en la Administración 20 de la calle Profesor Jiménez Díaz 23 (8 décimos); en la Administración 5, situada en la calle Burgos 6 (2 décimos); en la Administración 24, en San Fernando 16 A (1 décimo); y en la calle Perines 12 (1 décimo). También se ha vendido en Pontejos, en el barrio Río 188 (1 décimo).

El número fue cantado a las 9.56 horas en el octavo alambre de la segunda tabla.