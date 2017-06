Aburto dice que la ría "está en condiciones" para eventos deportivos y que "no tendría problema" en darse "un chapuzón"

En una entrevista en la Cadena Ser Euskadi, recogida por Europa Press, Aburto ha realizado estas manifestaciones tras conocerse tres posibles casos de leptospirosis, uno de ellos confirmado, de participantes en la triatlón de mayo.

El alcalde ha querido desear "una rápida recuperación" a las tres personas que "en principio están con ese proceso de enfermedad", a la vez que ha instado a no crear "ningún tipo de alarmismo" porque "miles, miles y miles de trialtletas, más de 7.000 hasta ahora, más de 3.000 nadadores a parte de los triatletas, y tenemos un caso confirmado". "Hay que ver lo que ha pasado", ha dicho.

El alcalde ha señalado que la ría es "uno de nuestros grandes tesoros", por lo que ha asegurado que va a trabajar "cada día para que la ría tenga cada vez más vida, pero no más vida biológica porque ya la tiene, y nadie dudará que la ría este año está mejor que el año pasado, el año pasado mejor que el anterior y cada año va a estar mejor".

Tras remarcar que todavía no se sabe la causa de lo ocurrido, ha señalado que el Consorcio de Aguas "analiza todas las aguas domésticas, por lo que ahí no hay situaciones de riesgo", mientras que en la ría "llegan determinadas escorrentías de todos los montes que rodean Bilbao y zonas adyacentes, y yo no puedo determinar ahora cual sea la causa".

Aburto ha insistido en la importancia de "no generar alarma" no es equiparable con los datos objetivos que a día de hoy tenemos en el que hay una persona y otras dos que quizá sean de miles y miles de personas que en los últimos años han tomado parte en estas pruebas deportivas

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento de Bilbao "no es competente" para realizar los análisis, "aunque nos estamos interesando por la analítica del agua en estos momentos". Según ha dicho, Osakidetza "está esperando que se produzca esa confirmación".

Por otro lado, el alcalde, que ha insistido en que "no tendría problema" para pegarse "un chapuzón, salir y darme esa ducha que se recomienda prolongada", ha aclarado que la ría "no es una zona de baño, porque si lo fuera tendría que estar dotada de los servicios y socorristas necesarios".

"Hoy no es una zona de baño en el sentido en que entendemos nuestras playas, pero para la celebración de eventos deportivos la ría está en condiciones", ha manifestado.

En cuanto a la competencia de la ría, ha precisado que "desde el Abra hasta el Puente Euskalduna la competencia en la lámina de agua es de la Autoridad Portuaria", y "desde el Puente Euskalduna hacia el Casco Viejo es de Costas", mientras que la competencia en las muelles es municipal.