Alonso (PP) pide a Urkullu que aclare que Euskadi "no va a seguir el camino de ruptura" seguido en Cataluña

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no se ponga "de perfil" y aclare que en el País Vasco "no vamos a seguir el camino de ruptura" seguido por Cataluña y que el PNV "va a seguir preservando el orden, la ley, la democracia y sobretodo la convivencia".

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Alonso ha hecho referencia a tuit de Iñigo Urkullu en el que escribió 'I love Cat' para apoyar a Cataluña.

Alonso ha defendido que ese "no es un momento" para que el lehendakari se ponga "de perfil" o realizar declaraciones " de política naíf" y se ha preguntado "cuál es la profundidad del mensaje de quien tiene que ejercer el liderazgo de las instituciones vascas".

Por ello, cree que Urkullu debe "aclarar y confirmar que va a respetar y hacer respetar las leyes y que nunca se va a apartar de la responsabilidad de defender la democracia". "Los independentistas catalanes no es que se quieran separar de España, es que se han separado de la democracia y esto es lo verdaderamente grave", ha advertido.

Para Alonso, "este no es un debate entre nacionalismos sino entre cumplir la ley, defender la esencia de lo que cualquier sociedad democrática sonde la minorías se respetan y tienen derecho y donde nadie puede saltarse la ley o cambiarlas sin seguir el cauce previsto para hacerlo". "Este es el debate entre la democracia y la imposición autoritaria de unos pocos", ha insistido.

Por ello, ha reiterado a Urkullu que en este debate "no se puede estar de perfil, y menos cuando gente de su partido vuelve a sembrar la incertidumbre en el País Vasco". "Urkullu debería fijar una posición que claramente nos aleje de las tentaciones que sufre Andoni Ortuzar cuando va a Barcelona o que tiene Joseba Egibar cada día cuando se levanta", ha señalado.

Tras mostrar su "preocupación" por las declaraciones de los dirigentes del PNV, ha puntualizado al presidente del PNV que "no es nadie para hablar en nombre del pueblo vasco ni para decir que el pueblo vasco aplaude o comparte la ruptura de la legalidad que se ha producido en Cataluña".

"Pedimos responsabilidad a los dirigentes de ese partido. Le digo al PNV y a Ortuzar que no tiene nada que aprender de los catalanes secesionistas y que dada su facilidad para contagiarse, vuelva cuanto antes a Bilbao", ha reclamado.

El presidente del PP ha pedido al lehendakari que "diga con claridad que va a seguir defendiendo la ley en el camino de la moderación y del acuerdo" y espera no tener que esperar al pleno de Política General que se celebrará el 21 de septiembre en el Parlamento Vasco, para saber qué posición tiene Urkullu respecto a esta cuestión "tan grave".

"Quiero que se diga con claridad y que se dé la garantía de que en el País Vasco no vamos a seguir ese camino de ruptura y que el PNV rechaza seguir el mismo camino que siguen sus antiguos compañeros de Cataluña y que, por tanto, aquí se va a seguir preservando el orden, la ley, la democracia y sobretodo la convivencia, que es lo que más valoramos los vascos tras haberlo pasado tan mal durante tantos años", ha reclamado.

OFRECIMIENTO DEL PP

Asimismo, ha reiterado al Gobierno Vasco y al PNV que "mientras se mantenga en la senda de la sensatez y moderación, va a tener mayoría" porque el PP ofrece "una alternativa para que no vaya de la mano de los radicales" y es "garantía para que en el País Vasco no tenga que ocurrir lo mismo que en Cataluña".

"Vuelvo a reiterar el ofrecimiento y a mostrar al PP como garantía porque creo que ese es el ejercicio de responsabilidad que podemos hacer en favor del conjunto de la sociedad vasca, de nuestra convivencia, del derecho a sentirnos diferentes unos de otros y que puedan convivir diferentes identidades sino que ninguna de ellas pueda imponerse sobre las demás", ha indicado.

DEFENDER EL ESTATUTO

Alonso ha explicado que tras participar en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, el PP ha llegado a la conclusión de que "ahora mismo, no es una prioridad abordar una reforma del Estatuto de Gernika" porque "tenemos problemas más acuciantes, muchas competencias --prácticamente todas--" y tras recordar la existencia del Concierto Económico, cree que "lo que debemos hacer es utilizar bien nuestras herramientas".

"Abrir una proceso de reforma tiene más riesgo que oportunidades. El problema del País Vasco no es que tenga suficientes herramientas de autogobierno porque las tiene", ha asegurado.

En este sentido, ha reiterado que el PP "no va a remar a favor de las posiciones nacionalistas" sino que va a "defender el Estatuto de Gernika" y ha reiterado que es "obvio" que el PP no quiere romper el Sistema de la Seguridad Social y que les "inquieta mucho" el planteamiento que se hace desde el PNV. "Si lo que se quiere es abrir una grieta en un sistema que es la base de la solidaridad entre los españoles, nosotros no vamos a estar en eso", ha explicado.

"NO ES EL MOMENTO"

También ha reconocido que "se pueden transferir las prisiones" recordando que se hizo en Cataluña pero cree que "no es el momento de que se produzca la transferencia de prisiones".

"Aquí el Gobierno Vasco asume importantes responsabilidades en las cárceles en aspectos como la sanidad, la educación, vigilancia, pero no es el momento y creo que el PNV no piensa que lo es aunque utilizan este argumento de cara a la negociación", ha subrayado.

"Si ellos quieren acuerdo, por nosotros no va a ser pero si buscan los escenarios y posiciones políticamente más difíciles para el interlocutor, o si se deslizan hacia el mensaje de los radicales llevados por la presión de EH Bildu, los que terminarán muy mal son ellos. Eso es lo que hemos visto en Cataluña o lo que les ocurrió a ellos mismos con el Plan Ibarretxe", ha recordado.

Además, ha hecho referencia a las declaraciones del portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, "quien también comprende que estas no son cuestiones de un día para otro" y cree que continuar con la "colaboración" que ha habido en el año 2017 debe ser el camino a seguir porque "es la garantía de que aquí no nos vamos a meter en un lío y que aquí no va a haber bronca como la que están sufriendo los catalanes".

Por ello, ha vuelto a pedir al Gobierno Vasco "responsabilidad", que "se mantenga en un camino de diálogo y estabilidad" y que "diga que no va a seguir el camino de ruptura y se aparte de la vía que han elegido en Cataluña".

Finalmente, ha destacado que el Gobierno de Mariano Rajoy "tiene previstas todas las contingencias" y ha defendido que el Gobierno central trabaja para "mantener una unidad" y dar una respuesta "adecuada, proporcional y firme".