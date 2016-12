Alrededor de 80.000 vascos se beneficiarán de la sentencia contra las cláusulas suelo

La asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, Adicae, ha estimado en alrededor de 80.000 las personas afectadas por cláusulas suelos en Euskadi y les ha animado a reclamar las cantidades de más que se les ha cobrado tras la resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) que les reconoce el derecho a la devolución de esas cuantías.

El responsable de la asociación en Euskadi David Solís ha afirmado que es una "gran noticia" para Adicae, pero, "en general, para todos los consumidores" porque es "una muestra de que si nos organizamos y el consumidor se moviliza puede conseguir cosas frente a la gran banca".

La cláusula suelo ha sido uno de los caballos de batalla en los últimos tres años entre los bancos y los ciudadanos con préstamo hipotecario. Básicamente, por mucho que el euríbor baje, los contratos que tienen esa cláusula no ven disminuir la cantidad a pagar ya que tienen un tope: el cliente nunca puede pagar un interés inferior a entre un 2,75 y 4,75%. Sin embargo, en los últimos años el euríbor se ha desplomado a niveles históricos tras la inyección de liquidez que ha realizado el Banco Central Europeo. Esta espectacular baja del euríbor no ha hecho sino agravar la situación de los préstamos con cláusula suelo, ya que los afectados no han podido beneficiarse de esta bonanza cuando las economías domésticas peor lo están pasando. En España, alrededor de 2,5 millones de hipotecas tienen suelo.

Toque de atención a la banca

"Al final, lo que ha venido a decir Europa es que la interpretación que hizo en su momento el Tribunal Supremo en 2013 de devolución de las cantidades solo desde la fecha de la sentencia va en contra de la normativa comunitaria de los derechos que protegen al consumidor en el ámbito europeo", ha añadido. A su juicio, es un "toque de atención importantísimo".

Al aplicar el TJUE la retroactividad de la nulidad de dichas cláusulas a la fecha de su contratación, los bancos deberán devolver a sus clientes una media de 2.000 euros anuales desde 2009-2010, años en los que el Euribor comenzó a bajar con fuerza, perjudicando a los hipotecados mediante dicha fórmula de revisión. La sentencia del Tribunal europeo por si sola no obliga a los bancos a ejecutar las devoluciones de oficio, sino que tendrán que ser los afectados los que, de forma individual o colectiva, reclamen la devolución correspondiente a las entidades bancarias.



La asociación ya ha planteado muchas demandas por este tema y plantearán "nuevas demandas colectivas o agrupadas". Solís ha señalado que "lo interesante" sería que las entidades financieras "dieran un paso adelante y de forma voluntaria procedan a la devolución de las cantidades".

"Nosotros estamos abiertos a negociaciones, pero, si no hay otra opción, se optaría por la vía judicial", ha señalado el representante de Adicae Euskadi, quien ha precisado que lo que puede suponer de ahorro a una familia la eliminación de esta cláusula puede ser de media unos 3.000 o 4.000 euros.