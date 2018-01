El Estado acota el alcance de las transferencias que demanda el Gobierno vasco

"No hay una especial litigiosidad en este momento"

El mandato del predecesor de Javier de Andrés, Carlos Urquijo, ahora recolocado en la Comunidad de Madrid, tuvo en la "densidad" de recursos judiciales contra decisiones de instituciones autonómicas y locales vascas una de sus señas de identidad. En 2014, se contaron 780 recursos. De Andrés explica que ahora "no hay una especial litigiosidad". "Y eso es bueno", ha añadido. Ha explicado que los incumplimientos de la ley de banderas son ya mínimos y que, en el caso del Gobierno vasco, su actividad legislativa ha sido baja. Ha subrayado también que en la actualidad hay más conflictos vivos promovidos por el Ejecutivo autonómico contra el Estado que al revés. El delegado, eso sí, ha querido destacar que la Administración general sigue muy vigilante para evitar homenajes a expresos de ETA en su salida de la cárcel. Han sido 77 en 2017, según Covite. No ha realizado críticas directas, pero De Andrés sí ha reconocido que las denuncias de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante la Fiscalía no están prosperando por una interpretación judicial "laxa" de lo que suponen los delitos relacionados con el enaltecimiento del terrorismo. Para De Andrés, eso sí, los 'ongi etorri' no son meros recibimientos, sino homenajes. Y ha asegurado que sería impensable que ocurriese algo semejante con violadores o narcotraficantes. La Delegación ha trasladado estas reflexiones a la Audiencia Nacional, según informó 'El Independiente', y también en un informe al Ministerio de Justicia.