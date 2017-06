El saxofonista polaco Andrzej Olejniczak protagoniza la jornada inaugural del Festival Internacional de Jazz de Getxo

En la jornada inaugural del Getxo Jazz, el saxofonista polaco Andrzej Olejniczak presentará, en la plaza Coro Biotz Alai a las 22.00 horas, su proyecto "Interpretando a Chopin", en el que tiende un puente entre la obra del compositor clásico y el jazz.

Completan el programa del día el concierto del Concurso de Grupos a cargo de Adam Jarzmik Quintet (plaza Coro Biotz Alai, 21.00 horas) y la actuación de Ana Bejerano Concept en la sección Tercer Milenio (plaza Estación de Algorta, 19.00 horas)

Andrej Olejniczak (1954, Zdunska Wola; Polonia) es uno de los saxofonistas polacos con más reconocimiento y prestigio internacional. Compositor, arreglista y pedagogo, tiene en su haber más de 60 discos. Entre 1976 y 1983 formó parte de varios grupos de jazz, como Extra Ball, SunShip, NoviSingers, Swing Session, String Connection. En 1984 se trasladó a Bilbao y poco después, el pianista catalán Tete Montoliú le invitó a colaborar con él y entre los años 1985 y 1991 formó parte de su cuarteto.

Ha colaborado además con artistas como Gerry Mulligan, Kenny Drew (pianista de John Coltrane) y Randy Brecker. También ha actuado y grabado con populares grupos y artistas de pop y rock español, como la Orquesta Mondragón, Mecano, Miguel Ríos y Manzanita. En el ámbito de la música clásica destaca su colaboración con Bilbao Orkestra Sinfonikoa, interpretando, como solista, el Concierto para Saxofón y Orquesta de René Challan en 1985. En 2006 volvió a actuar junto a la formación bilbaína, interpretando al frente de su cuarteto, obras de Alec Wilder, George Gershwin, Irving Berlin y Krzysztof Komeda.

En Getxo actuará en formato de cuarteto, arropado por el pianista Michal Toka, el bajista Michal Baranski y el batería Lukasz Zyta para ofrecer "Interpretando a Chopin", un programa dedicado al compositor polaco concebido originalmente para un programa de la radio canadiense Beat Jazz. El cuarteto de Olejniczak ha adaptado para su repertorio algunas de las composiciones más conocidas de Chopin: Preludio nº 24 en Re menor, Preludio nº 20 en Do menor, 3 Nouvelles Etudes nº 1 en Fa menor, Vals op. 34 nº 2, Prelude nº 15 en Re mayor, Mazurka nº 4 en Fa menor y Valse brilliante op. 34 nº 3.

CONCURSO DE GRUPOS

Por su parte, abrirá el Concurso de Grupos Adam Jarzmik Quintet, una banda polaca integrada por jóvenes instrumentistas de la Academia de Música de Katowice, mientras que en la sección Tercer Milenio, el cuarteto de la vocalista vizcaína Ana Bejerano acercará al público una selección de standards de jazz, bossa nova y baladas, acompañada por el guitarrista Miguel Salvador, el bajista Fabián Acarregui y el baterista Gorka Iraundegi.

Por otro lado, hasta el 23 de julio, y con motivo del festival, la Sala Torrene de Algorta acogerá la muestra de "Jazz for Two... and Two for Jazz" del fotógrafo bilbaíno José Horna. Para esta exposición, ha reunido una colección de instantáneas de artistas de jazz en las que ha puesto el acento en la relación entre los músicos en escena.