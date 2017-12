Arriola apela a "no arriesgar la convivencia en Euskadi" por el derecho a decidir ya que "sería un desastre"

El consejero de Vivienda y presidente del PSE-EE, Iñaki Arriola, apela a "no arriesgar la convivencia en Euskadi" por el derecho a decidir porque sería "un desastre". Asimismo, asegura que no hay ninguna opción de que el PSE acepte incluir el derecho a decidir en el nuevo Estatuto porque tienen claro que "no deja de ser un eufemismo de autodeterminación".

En una entrevista al diario El Correo, indica que "no habrá ningún problema" entre el PNV y el PSE-EE, partidos que comparten Gobierno, por esta cuestión "mientras se respete el acuerdo de Gobierno".

Arriola señala que, en esta materia, el pacto es "claro" y cualquier revisión del actual Estatuto de Autonomía debe hacerse "con el máximo consenso y siguiendo el ordenamiento jurídico vigente". "Todo lo que no sea eso, será un error de bulto y no creo que el lehendakari y el PNV caigan en él. El PSE no sería cómplice de esa situación. Nos opondríamos a ella", indica.

A su juicio, hay materias en las que se puede llegar a consensos por parte de todos los grupos, pero advierte de que, si alguno quiere introducir cuestiones "que más que unir, lo que hacen es desunir, difícilmente podremos pactar".

Arriola cree que el tema del derecho a decidir es un punto que puede "generar discordia" y "enfriar una buena oportunidad" de mejorar la herramienta que es la "piedra angular" de la convivencia en Euskadi. No obstante, espera que, al final, prime el "sentido común" y se haga caso a la sociedad vasca, que "vería con buenos ojos una actualización del Estatuto pero para nada avala que en Euskadi entremos en aventuras como la catalana".

"DESASTRE"

En su opinión, sería bueno actualizar el Estatuto como marco de autogobierno "pero, sobre todo, como marco de convivencia". "Y tanto valor tiene una cosa como la otra. No pongamos en riesgo la convivencia en Euskadi en base a no sé qué maximalismos partidistas sobre el derecho a decidir. Sería un desastre", apunta.

Ante la negativa del PNV a establecer una doble mesa en la ponencia de autogobierno para dejar fuera del debate este punto, Arriola cree que se ha perdido una "buena oportunidad" para intentar buscar el mayor consenso posible "salvando una piedra importante que puede generar desencuentros políticos". "Pero los trenes van a seguir pasando y quiero creer que el PNV buscará el mayor de los consensos", señala.

Arriola afirma que no hay ninguna opción de que el PSE acepte incluir el derecho a decidir en el nuevo Estatuto porque tienen claro que "no deja de ser un eufemismo de autodeterminación". "No tiene encaje en el ordenamiento jurídico. Nosotros nunca vamos a meter a Euskadi en aventuras que, en el mejor de los casos, nos llevan a ninguna parte, y en el peor, al precipicio", señala.

El consejero vasco cree que habrá opciones de lograr una reforma esta legislatura si son capaces todos de "tener cintura y buscar los puntos de encuentro más que los de desencuentro". "Pero hay que pasar de las palabras a los hechos para lograrlo esta legislatura", señala.

INFORME SOBRE TORTURAS

En relación al informe sobre torturas entre 1960 y 2014 elaborado por el Instituto Vasco de Criminología indica que el PSE-EE no lo conocía y que la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, trasladó su posición discrepante al lehendakari.

Arriola, que ha querido dejar claro que no es un informe del Gobierno, señala que, en todos los casos judicializados referidos a los gobiernos del País Vasco, incluido el del PSE-EE, "no ha habido ni una condena por parte de los tribunales".

El consejero se muestra crítico con la propia metología de elaboración del informe, que "transmite la imagen de que aquí hubo más de 800 asesinatos y 3.400 torturados. "Una imagen de conflicto civil que realmente no se produjo en Euskadi. Aquí hubo una banda terrorista que asesinó y extorsionó y, en ese contexto, hubo también una serie de acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que atentaron contra los derechos humanos. No discutimos que hubo torturas y seguramente más de las que se han judicializado. Pero cuantificar el número en base a testimonios nos parece un muy aventurado, señala.

Por otra parte, ante las apelaciones de EH Bildu al PNV para que rompa con el PSE-EE, afirma que no le recomendaría a nadie "que quedara en manos de la estabilidad de EH Bildu". "El PNV no va a caer en una trampa tan burda. Si se diera, tendríamos un Gobierno que solo gobernaría para una parte del país y generaría crispación y enfrentamiento en la sociedad. Y no le veo a Urkullu en eso", señala Arriola que indica que el horizonte a dia de hoy es agotar la legislatura.

"No veo nubarrones si somos todos capaces de ser leales al programa de gobierno, si hay comunicación para evitar malos entendidos y si las cuestiones de autogobierno no se van por los cerros de Úbeda y nos metemos en aventuras que nos lleven al desastre", apunta.

CATALUÑA

Por otra parte, en relación a la situación en Cataluña, afirma que el nuevo Govern tendrá legitimidad pero deberá "actuar dentro de la ley" y asegura que, tras las elecciones, queda "mucha terapia por hacer".

A su juicio, tras los resultados del 21-D, los partidos deberán tener "mucha cintura y mano izquierda" porque "no se puede construir un futuro con una mitad de la sociedad en contra de la otra". Arriola reconoce que los resultados del PSC les han generado "un poco de frustración", aunque destaca que, pese a todo, "han aguantado.