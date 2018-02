Azpiazu defiende el "rigor irreprochable del Concierto" y dice que el Gobierno vasco no puede permitir que no se respete

En el desayuno informativo Forum Europa en Bilbao, Azpiazu ha mostrado su preocupación por las "múltiples informaciones engañosas sobre el Concierto" y a la negociación para su renovación.

"El contexto político de España no debe suponer que se haga de los sistemas diferenciados de financiación carnaza de lucha partidaria", ha censurado.

El responsable vasco de Hacienda y Economía ha defendido que el sistema vasco es "objetivo" y su "rigor irreprochable". Por ello, ha asegurado que, cuando oye palabras como "privilegio, insolidaridad o inconstitucionalidad" se le ponen "los pelos de punta". "El Gobierno vasco no puede permitir que no se respete el Concierto Económico y no se haga escrupulosamente", ha concluido.

