Bilbao, premiada "Mejor ciudad europea 2018" en Londres por la organización internacional "The Academy of Urbanism"

Bilbao ha sido galardonada como "Mejor Ciudad Europea 2018" esta tarde-noche en Londres por la organización internacional "The Academy of Urbanism", donde se ha celebrado la ceremonia "The urbanism Awards 2018".

Según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno, Bilbao, que competía con Ljubljana (Slovenia) y Vienna (Austria), ha sido reconocida por el jurado de "The Academy of Urbanism", que evaluaba las ciudades, no sólo en cuestiones urbanísticas, sino también en cuanto aspectos ambientales, sociales, innovadores, gobernanza, identitarios.

El premio ha sido recogido por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, quien se ha mostrado "muy orgulloso" por traer a Bilbao este galardón. "Estamos de enhorabuena. Bilbao ha hecho una gran transformación, pero el premio es por una ciudad que sigue en desarrollo, que se prepara para el futuro. Un futuro para los jóvenes, con el TAV, Zorrotzaurre como espacio de oportunidad, la Ría como eje vertebrador, y un Bilbao basado en firmes valores que se forja como ciudad universitaria, ciudad museística y ciudad de negocios", ha señalado.

En el mes de septiembre una delegación de "The Academy of Urbanism" estuvo valorando in situ Bilbao e interesándose en cuestiones como las infraestructuras, los servicios urbanos, el mapa político, la cultura local, la calidad de vida y el bienestar, la sostenibilidad, el medio ambiente, la conectividad o el éxito comercial y su viabilidad.

Tras realizar la misma evaluación en las otras dos ciudades seleccionadas, Ljubljana (Slovenia) y Viena (Austria), el jurado ha considerado que Bilbao era la ciudad merecedora de ser considerada la Mejor Ciudad Europea 2018.

BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA URBANÍSTICA

"The Academy of Urbanism" es una organización sin ánimo de lucro, políticamente independiente, que fomenta y favorece el reconocimiento de ciudades del Reino Unido y Europa con el propósito de identificar y promocionar las buenas prácticas en materia urbanística.

Los "Urbanism Awards" son la plataforma más relevante de esta organización, que busca construir entornos urbanos de alta calidad, innovadores y sostenibles. Son profesionales de la arquitectura y el urbanismo los que hacen las diferentes propuestas cada año, para después elegir tres finalistas que pasan a formar parte de la lista de ciudades habitables.

Este organismo británico independiente premia cada año desde hace una década las "buenas prácticas" en materias como urbanismo, liderazgo y gobernanza, salud y bienestar, viabilidad y éxito comercial y sostenibilidad medioambiental.

Cada año "The Academy of Urbanism" selecciona 15 lugares en las categorías de Ciudad, Pueblo (incluyendo ciudades por debajo de 150.000 habitantes), Barrio, Calle y Lugar (The European City of the Year Award , The Great Town Award, The Great Neighbourhood Award, The Great Street Award,The Great Place Award). Seleccionan una lista inicial de 10 lugares propuestos por sus miembros que se reduce a tres finalistas.

MISIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL

En este viaje, el alcalde de Bilbao ha estado acompañado por Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana, y han aprovechado para realizar a su vez una misión comercial y empresarial en la capital inglesa.

Por ello, además de acudir a la ceremonia de "The urbanism Awards 2018", la delegación de Bilbao tenía en agenda varias reuniones y encuentros importantes para la promoción de Bilbao.

Este pasado martes acudieron a la Feria de Turismo World Travel Market, en el recinto ferial Excel Londres. Esta feria de referencia a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la temática del turismo, muestra las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector turístico, puesto que está considerada el evento más importante del mundo del turismo. De ahí que en ella se den cita las mejores empresas y profesionales del sector del turismo. Bilbao ha querido estar presente en ella teniendo relaciones comerciales.

Este jueves visitarán Tech City UK (distrito tecnológico que concentra empresas tecnológicas digitales y creativas) en misión empresarial. Tech City, también conocida como Silicon Roundabout, es un parque tecnológico ubicado en la zona del East End de Londres y se ha convertido en una de las zonas de moda de Londres, tanto a nivel cultural como empresarial, además de ser el Centro de Innovación de Europa para startups y empresas digitales y de tecnología.