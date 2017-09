Bilbao acogerá hasta finales de noviembre la XI edición de Bilboargazki, con nueve exposiciones fotográficas

La programación de Bilboargazki 2017 se ha presentado este martes en la Sala BBK, con la presencia de la edil de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, el presidente de la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco, Juan Armentia, y la directora de Obra Social de BBK, Leire Aragón.

En esta ocasión se trata de nueve muestras, de estilos diversos, con una presencia destacada de fotografía de la naturaleza, pero también una fotografía más social, como la que podrá verse en exposición "Rostros", que recordará el trabajo en África del fotógrafo Jesús Jaime Mota, fallecido en 2011.

La mayor parte de las muestras programadas esta edición de Bilboargazki abrirán sus puertas al público la próxima semana. Es el caso de la exposición "Flower and birds", de las artistas chinas Li Yaping y Wang Yanrong, que se podrá visitar en el Espacio de los Mundos hasta fin de mes.

En cuanto a la exposición "Florida: Paraíso natural", ha sido realizada por los fotógrafos navarros María José Basoain y Santiago Esparza, que comparten su afición por la fotografía de naturaleza. La muestra que podrá verse en el marco de Expodistrito reúne una selección de fotografías de algunas aves de ese paraíso natural que es Florida. Se podrá visitar en el Centro Municipal de Abando-Barrainkua del 2 al 30 de octubre.

También durante todo el mes de octubre, el público tendrá ocasión de conocer el trabajo de la joven fotógrafa vasca, Nai Gallego, dentro del espacio reservado para jóvenes valores. La muestra tiene como base la fotografía de naturaleza fundida con la figura de la mujer. "Naturaleza onírica" estará hasta final de mes en el Café Iruña.

Durante la segunda quincena de octubre, el público podrá visitar también la exposición "Uneak" del fotógrafo Asier Garagarza, reconocido como Mejor Fotógrafo Vasco del año, y que es amante de las fotos en las que la abstracción o las personas son protagonistas. La exposición recopila una colección de instantes captados a través de su propia mirada, en diferentes situaciones y disciplinas a lo largo de estos últimos años. La muestra, que permanecerá abierta del 16 al 31 de octubre en el Centro Municipal La Bolsa, se inaugurará oficialmente con la presencia del autor el día 23, a partir de las 19.00 horas.

Desde el 4 de octubre se podrá visitar, en la sala de exposiciones de FNAC, la muestra "Sin dimensión" del alicantino Juan Pablo de Miguel. Especializado en fotografía de viajes, editorial y paisaje artístico, en los últimos años ha ganado decenas de premios internacionales, varias medallas en el Epson International Pano Awards, forma parte de los 101 "The Landscape Photographer of the Year" en 2015 y 2016 y ha obtenido incontables menciones de honor por sus fotos de paisajes y arquitectura.

Su trabajo puede verse en portadas y revistas de todo el mundo como GEO, Digital Photographer o Digital Photo, e ilustrando innumerables publicaciones digitales y guías de viaje. A través de una serie en blanco y negro, "Sin dimensión" capta una naturaleza menos urbana de las construcciones más complejas e integradas de la ciudad.

Las exposiciones individuales se completarán con las de los fotógrafos vascos Javier Alonso Torre y José Luis Ramírez. "Susurros de la naturaleza" estará durante todo el mes de octubre en la Sala de Exposiciones de la UPV/EHU. Las imágenes de gran calidad se acompañan de textos extraídos del libro que completa este proyecto.

"Paisajes transformados", que podrá visitarse del 2 de octubre al 30 de noviembre, en la Sala Ondare, ilustra la transformación del paisaje urbano a lo largo de estas cuatro décadas.

Esta edición de Bilboargazki ha programado además una exposición dedicada al artista malagueño fallecido en 2011 Jesús Jaime Mota, con una carrera detrás del objetivo marcada por sus trabajos en África o Asia. Precisamente, la muestra titulada "Rostros", se compone de imágenes de los personajes más singulares que encontró en sus visitas a Tanzania, Kenia, Gambia, India o Tailandia, entre 1994 y 2011, y que dieron pie además a un libro con el mismo título. La exposición estará en la Sala Etxepare - Bizkaia Aretoa del Paraninfo de la UPV/EHU, a partir de este jueves, del 28 de septiembre al 15 de octubre.

La programación se completará con la exposición colectiva que reúne los mejores trabajos del Trofeo Argizaiola 2017. Así, desde el 2 de octubre y hasta final de mes, la sala de exposiciones de Juntas Generales albergará una selección de obras presentadas a uno de los certámenes fotográficos más veteranos del País Vasco.

La muestra incluye la foto ganadora de Asier Garagarza y los accésit (Xabier Mata y Andrés Indurain), junto a otras instantáneas presentadas a concurso. La exposición se inaugurará el día 9, a las 19.30 horas, con la presencia de los ganadores. Además, como novedad este año, la estación de metro Bilbao-Berastegi expondrá cinco paneles con información sobre esta muestra.

CONFERENCIAS Y TALLERES

Junto a las exposiciones fotográficas, y como ya viene siendo habitual, Bilboargazki completará su programación con un ciclo de charlas y tres talleres fotográficos. Los talleres de perfil más avanzado correrán a cargo de dos de los artistas invitados. Así, los días 7 y 8 de octubre, Javier Alonso Torre guiará una salida fotográfica para fotografiar nuestra naturaleza incipientemente otoñal en la zona de Altube y Barazar y el amanecer en la costa.

Por su parte, Juan Pablo de Miguel llevará a cabo un taller el 21 de octubre centrado en el procesado fotográfico con Photoshop de arquitectura en blanco y negro.

Este año se repetirá el curso de introducción a la fotografía dirigido al público infantil (8 a 13 años, cada niño debe llevar su cámara). La actividad tendrá lugar el domingo 29 de octubre, a partir de las 10.30 horas, en Akuna Zentroa, e incluye una salida por los alrededores para realizar fotos que posteriormente se descargarán en la web de la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco. La inscripción es gratuita, a través de la web www.bilboargazki.com.