Bodegas Ollauri-Conde de los Andes, premio internacional de la Red de Capitales y Grandes Viñedos

Según ha informado la Cámara de Comercio de Bilbao, los organizadores eligieron a los siete ganadores internacionales de entre los premiados por los 'Best Of' de cada miembro de la Red. En la edición 2018 se han presentado 377 solicitudes, de las que 59 merecieron un premio local.Desde la creación de los Premios 'Best Of', han concursado 4.222 empresas, con 633 premiados.