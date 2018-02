El comité de Bridgestone convoca una semana de huelga en Basauri (Bizkaia) por un acuerdo de eficacia general

En un comunicado, el órgano de representación de los trabajadores en Bridgestone Basauri, integrado por UGT y el Sindicato Independiente de Bridgestone (BUB), ha pedido toda la plantilla "que se sume a la huelga" y que acudan a las concentraciones que se celebrarán en las puertas de las factorías.

El comité se ha preguntado por qué los trabajadores de la compañía no cuentan con "un convenio justo, digno y para todos". Según ha censurado, "ni se han ido inversiones, ni se han dejado de hacer contratos de relevo, ni se han dejado de hacer ofertas que mejoraban la anterior".

El problema, según ha añadido, es "cuando un sindicato, ensolitario y en minoría, compra el argumento de que esto es lo que hay y trata de imponérselo a toda la plantilla".

"En ese caso, hay dos opciones: o te revelas contra esaimposición antidemocrática y luchas por un convenio de eficacia general avalado por la mayoría de los trabajadores o te sometes a la voluntad de una minoría que quiere hacer valer su acuerdo en solitario, sabiendo que algo mejor para todos es posible", ha advertido.

Para el comité, resulta "sorprendente" que se deba "pelear" el convenio "en conflicto" cuando los puntos que se reclaman son "perfectamente asumibles por la empresa y son buenos para todos".

Ha recordado que, cuando la empresa "cerró la negociación en el punto salarial", el comité convocó huelga y, cuando la compañía se comprometió "a negociar y a hacer un esfuerzo" en cada uno de los tres puntos exigidos por los sindicatos, se desconvocaron los paros.

Aunque ha admitido un "esfuerzo" en dos de los puntos, con la consiguiente mejora del convenio de eficacia limitada acordado con CC.OO -- 100 indefinidos, constatación de la flexibilidad, regulación del contrato en prácticas y de la jornada diaria, redacción sobre la flexibilidad colectiva para que no pueda ser individual- ha censurado que no lo haga en materia salarial, "cuando puede hacerlo perfectamente y así lo prometió".

Por ello, ha advertido de que "no queda otro camino que el de reactivar la movilización". Tras asegurar que no cerrará "la vía de la negociación", ha añadido que no le van a "tomar el pelo". "Si se desconvoca será por haber llegado definitivamente a un acuerdo para un Convenio de eficacia general", ha concluido.