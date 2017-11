Catalunya coloniza la política vasca y miles de personas salen a la calle contra el 155

La crisis catalana ha impregnado todo en la política vasca. Sin excepción. No hay día en que no se reproduzcan aquí los debates de Madrid y Barcelona. El llamamiento que realizó el pasado 13 de octubre el lehendakari, Iñigo Urkullu, resultó infructuoso. Urkullu, que por aquel entonces ya ejercía de mediador entre Carles Puigdemont y Jorge Moragas, mano derecha del presidente Mariano Rajoy, pidió públicamente "hablar más de nuestra propia casa", algo que repitió el consejero Hacienda, Pedro Azpiazu, quien al presentar los presupuestos de 2018 recordó que " esto va de Euskadi, de nuestra educación, de nuestra sanidad" y no de Catalunya.

Así las cosas, si los últimos plenos en el Parlamento Vasco han estado marcados por los hitos más recientes del 'procès' y se espera para el 16 de noviembre una votación promovida por EH Bildu para el reconocimiento o no de la república catalana independiente, este sábado ha estado marcado por declaraciones políticas cruzas y por la multidunaria manifestación celebrada en Bilbao (35.000 personas pese a la lluvia) contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya y contra la decisión judicial de enviar a prisión provisional a varios miembros del Govern.

Egibar rechaza pactar con el PP por "decencia"

La jornada arrancaba con los medios de comunicación abriendo sus ediciones con la decisión del Gobierno de España de tramitar ante las Cortes Generales la reforma del Concierto Económico y el recálculo del Cupo. En un mensaje nada improvisado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, miró al PNV, a quien vuelve a necesitar para los presupuestos generales de 2018, y le emplazó a mantener la vía pactista con el PP. "Es posible fortalecer [...] el autogobierno de las comunidades autónomas para beneficiar a los ciudadanos. El acuerdo político es posible cuando hay voluntad, lealtad y respeto mutuo y se produce dentro de la Constitución. El Estado de las autonomías funciona desde el respeto al ordenamiento jurídico", pronunció.

Los nacionalistas, sin embargo, rebajan el alcance del guiño de Montoro. Las fuentes consultadas apuntan que el envío de las leyes del Concierto Económico y del Cupo es "puro trámite", solamente el cumplimiento de compromisos ya firmados en mayo y en julio de este año. El contexto actual, con Catalunya omnipresente, es muy diferente, como se ha encargado de recordar el portavoz parlamentario y cabeza del sector más soberanista del PNV, Joseba Egibar. Cuando la la "maquinaria político-judicial" del Estado ha cruzado los "umbrales mínimos de decencia democrática" para hacer frente a la crisis catalana, "no hay ninguna posibilidad" de pactos con el PP, ha indicado en Radio Euskadi.

Alfonso Alonso, con el nuevo líder de NNGG, Aitor González EFE

Mientras, desde Vitoria, donde se ha celebrado el XII Congreso de Nuevas Generaciones del PP vasco, el presidente 'popular', Alfonso Alonso, ha apelado a la "sensatez" del PNV, a que siga "el camino del diálogo, la senda del acuerdo" y a que "deje de jugar con las minorías que buscan otro camino en el País vasco". "Aquí ni Cataluña ni Quebec. No vamos a una línea de ruptura, vamos a ver si podemos hacer más fuerte el País Vasco dentro de España a través del diálogo y el acuerdo que eso es lo que funciona", ha proclamado Alonso, muy crítico con que el lehendakari haya ocupado su semana en un viaje oficial a Quebec, una "referencia" para Urkullu del ejercicio pactado y legal de la autodeterminación.

Desde el PSE-EE, que gobierna en coalición con el PNV, la secretaria general, Idoia Mendia, también ha ratificado la apuesta "inequívoca" por el pacto frente a "las prácticas de órdagos y unilateralidades". "Defendemos el diálogo, el acuerdo y el pacto entre los vascos y con el resto de España como la fórmula más eficaz que ha permitido el desarrollo de nuestro autogobierno, que se refleja en el Estatuto y en el Concierto Económico", ha argumentado en un mensaje difundido en sus perfiles de redes sociales.

EH Bildu insiste al PNV con el "bloque" independentista

Si el PP quiere atraer al PNV, más acusada es esa tendencia en la izquierda abertzale, que pretende activar el segundo frente independentista en España emulando la suma de la antigua Convergència con ERC. Antes de iniciarse la manifestación de Bilbao contra la intervención de la autonomía catalana y a favor del derecho a decidir, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha llamado a formar en Euskadi un "bloque de autodefens"a que haga frente a "la involución democrática que se va a vivir en los próximos meses". El dirigente de la formación soberanista ha afirmado que el PNV debería formar parte de ese "grupo", al tiempo que ha criticado que el partido, como tal, no se haya sumado a esa convocatoria aunque sí lo hará a otras, incluida la de Barcelona del próximo fin de semana. "Frente a esa situación, es necesario que los vascos tomemos la calle y construyamos un muro popular democrático que permita hacer frente a esta situación de excepción", ha añadido Otegi, que ha considerado "presos políticos" a los dirigentes de la ANC y Omnium encarcelados y también a los consejeros de Puigdemont.

Por lo demás, 35.000 personas han tomado el centro de Bilbao a pesar de la intensa lluvia desde las 17.10 horas para mostrar su rechazo a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución en un momento muy marcado por el ingreso en prisión de buena parte del Gobierno autonómico destituido la pasada semana. Además de EH Bildu, la han secundado los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, entre otros, y la plataforma Gure Esku Dago. Podemos e IU también se han adherido, informa Europa Press.

El manifiesto final, leído por Ramón Zallo, y Zuriñe Hidalgo, ha servido para denunciar la "escalada represiva" del Estado "primero en Catalunya y seguidamente en cualquier territorio y contra cualquier pueblo que no asuma de buen grado los principios monárquicos, involutivos y de unidad indisoluble del Estado" que se "imponen", según los organizadores. Y han añadido: "Defendemos que somos sujeto político propio y legitimado, cuyo único límite debe ser el ejercicio democrático de la ciudadanía vasca. Democracia es derecho a decidir, en Catalunya y también en Euskal Herria".

En este contexto, exactamente 160.853 personas de trece municipios vascos, también los menores de edad que hayan cumplido 16 años, están llamadas a las urnas este domingo para decidir si quieren ser ciudadanos de un "Estado vasco". Es una más de las consultas organizadas por la plataforma Gure Esku Dago. A la cita están llamados los vecinos de Andoain, Areatza, Atxondo, Beizama, Berango, Erandio, Elantxobe, Galdakao, Getxo, Mundaka, Ibarrangelu, Leioa y Otxandio. En el caso de Getxo, es el mayor municipio en que se va a celebrar un 'referéndum' de esta naturaleza desde que esta organización inició las votaciones imitando el modelo catalán que se inició en Arenys de Munt.