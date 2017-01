Comerciantes, sindicatos y consumidores piden que se defienda el modelo comercial vasco

La Confederación de Asociaciones de Comerciantes de Euskadi Euskaldendak, los sindicatos ELA, LAB, CC.OO. y UGT, y las asociaciones de consumidores vascos EKA y EKE han advertido de que la aplicación del decreto de liberalización de horarios y periodos de rebajas en el sector comercial perjudica al pequeño y mediano comercio, a los trabajadores y a los consumidores. Por ello, han instado a defender "el modelo que tenemos hasta ahora".

Portavoces de estas organizaciones han comparecido en Bilbao para hacer público un manifiesto conjunto, después de que el pasado mes de diciembre el Tribunal Constitucional rechazara un recurso del Gobierno vasco contra la liberalización de horarios y periodos de rebajas en el sector comercial y ratificara la posibilidad de ampliar las horas de atención al público en determinadas empresas y la libertad de cada comercio para establecer sus periodos de descuentos.

En este documento, las organizaciones firmantes denuncian este "ataque" al sector comercial vasco, con el que "nos quieren llevar hacia un modelo de consumismo y precarización que solo responde a las exigencias de los dueños de las grandes cadenas comerciales". Por ello, apelan a "toda la sociedad y, en especial, a los comerciantes a que actúen con responsabilidad y sigan apostando por el modelo que tenemos ahora".

Asimismo, exigen a las instituciones que "apuesten firmemente por un modelo que cierre los domingos y festivos y no hagan el doble juego de recurrir competencias, mientras, por otro lado, aplican gustosamente los criterios establecidos desde Madrid" en asuntos como las denominadas 'zonas de gran afluencia turística'.

El manifiesto no cuenta con la adhesión de la patronal del comercio vizcaína Cecobi y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, que inicialmente figuraban en el documento, porque "no han podido tratar" este asunto en sus juntas directivas, lo que "en principio no quieren decir que no estén de acuerdo", ha precisado el portavoz de EKA, Koldo Navascués.

