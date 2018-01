Compromiso "total" de Fomento para un AVE vasco mixto pasajeros-mercancías

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dedicado casi una hora en la tarde-noche de este martes en Vitoria a presentar a representantes de todo el arco político (incluida EH Bildu), empresarios y periodistas dos 'power point' con los datos de las conexiones de la 'Y vasca' con el resto de la red AVE, tanto hacia Madrid por Burgos como hacia Barcelona por Pamplona. En cuanto al trazado hacia el Sur, ya presentado en Castilla y León hace unas semanas, existe un "grado de compromiso total" para lograr un tráfico ferroviario mixto de mercancías y pasajeros en ancho internacional aunque se haga con una reforma de la línea convencional actual y no por la nueva plataforma. Sobre el ramal hacia Navarra, formalmente sigue en el aire si la conexión se producirá por Gipuzkoa (en Ezkio) o directamente desde Vitoria, aunque tanto en Pamplona como en la capital vasca De la Serna ha asegurado que esta segunda opción es más favorable en cuanto a coste (mil millones menos), impacto ambiental (la primera requiere un túnel de 21 kilómetros bajo Aralar) y margen de maniobra de los convoyes en la estación. En ambos casos, el compromiso es que estas conexiones están operativas en 2023 coincidiendo con la entrada en funcionamiento prevista para el AVE vasco.

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha acompañado a De la Serna tanto en Pamplona como en Vitoria. Aquí, en la sede de la Delegación del Gobierno de España en el País Vasco, la consejera ha aplaudido el compromiso de De la Serna con la 'Y vasca' y sus conexiones. "No es una isla", se ha felicitado Tapia, quien también ha destacado que con las soluciones presentadas se "garantiza" una "conexión internacional" tanto para pasajeros como, sobre todo, para mercancías, lo que permitirá a Euskadi ser un punto de paso en el corredor que une Portugal, España, Francia y el resto de Europa.

Tapia ha destacado que con De la Serna en Fomento se ha puesto en marcha la unión de la 'Y vasca' con Francia mediante un tercer hilo paralelo al trazado convencional actual, así como los recientemente conocidos enganches con Burgos como con Navarra. Una nutrida delegación del PNV ha arropado a De la Serna en la sede del Ejecutivo español.

Sobre las dos alternativas hacia Pamplona, fuentes del Gobierno autonómico reconocen que la línea Vitoria-Pamplona "penalizaría" la unión con Gipuzkoa y con Francia, si bien se asume su mayor sencillez técnica y el importante ahorro de costes. De Pamplona a Ezkio, sólo 55 kilómetros, habría que invertir 1.705 millones más IVA. Si no, Pamplona estará más cerca de Burgos (60 minutos en AVE) que de Donostia (62 minutos). Según el Gobierno central, los servicios regionales que unen localidades entre Vitoria y Pamplona no se verían afectados por la nueva infraestructura.

De la Serna, en todo caso, ha insistido en que aunque la opción Pamplona-Vitoria sea más "ventajosa" que la Pamplona-Ezkio-Donostia su gabinete ha optado por no "desechar" ninguna alternativa y someter a información pública ambos proyectos. Tras las alegaciones y los informes de impacto ambiental, Fomento se decantará por una de las dos propuestas. Álava, por boca de su diputado general, está haciendo 'lobby' por la primera de ellas.

Más claro es el trazado de Burgos a Vitoria. Ya se conoce que hasta Pancorbo se construirá un nuevo corredor no paralelo al trazado actual de ancho ibérico. La línea continuará después hasta Miranda de Ebro, donde habrá estación con parada de AVE si bien también un 'by-pass' para que los convoyes que no paren en la localidad burgalesa no crucen el casco urbano. A partir de ahí, hay cuatro alternativas hasta Vitoria, con mínimas diferencias sobre la manera de sortear el Ebro y el Zadorra y que no afectan ni al coste global ni al tiempo de viaje. Así, se podrá viajar desde la capital vasca a Madrid en 125 minutos (frente a las 4 horas actuales).

Tras la polémica suscitada hace unos días después de que De la Serna asumiera en Burgos que la orografía impedía que circulasen trenes de mercancías en el nuevo trazado de Burgos a Pancorbo, el ministro ha querido precisar ahora en el País Vasco que sí habrá tráfico mixto "en el mismo corredor" aunque no sea por la "misma línea". Esto supondrá una reforma para ajustar al ancho internacional el viejo trayecto. Las obras, según el titular de Fomento, no serán muy costosas y llegarán a tiempo para 2023. El compromiso para dar satisfacción a esta exigencia del Gobierno vasco es "total", ha querido destacar.

El ministro, en todo caso, ha dejado para otra visita a Vitoria la definición de la entrada soterrada del AVE a la capital. Ha explicado que en febrero estará definida cuál de las dos alternativas es la más adecuada con la intención de que en 2020 puedan empezar las obras. Literalmente, De la Serna ha prometido "correr" con la burocracia para que el compromiso de 2023 no quede en papel mojado como otros muchos antes.