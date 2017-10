Confebask dice que "todo el dinero que sale de la caja empresarial puede restar recursos para inversión y contratación"

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, advierte a los grupos políticos, ante la reforma fiscal que preparan las instituciones forales vascas, de que "todo el dinero que sale de la caja empresarial puede restar recursos para la inversión y la contratación", a la vez que precisa que "no se trata de no pagar impuestos", sino que "no pagar más que los competidores de nuestro entorno, porque eso nos hace competir peor".

En una artículo publicado en su blog titulado 'Competitividad, salarios, impuestos y empleo', Larrañaga destaca que "si las empresas no son competitivas, es decir, no son capaces de vender sus productos y servicios a un precio que permita mantener o mejorar sus márgenes, simplemente, desaparecen, y con ellas, el empleo que generan, los salarios que retribuyen y los impuestos que pagan". "En consecuencia, la sociedad en su conjunto se debilita", advierte, para añadir que "es algo obvio, pero que muchos parecen olvidar".

Tras destacar que las empresas en Euskadi "ya están retribuyendo el salario más alto del Estado, solo por detrás de Madrid, con la jornada laboral pactada más corta", reconoce que "la crisis y el bloqueo de la negociación colectiva -por culpa de la cerrazón de quien ostenta la mayoría sindical- están conteniendo los salarios en algunos casos". Sin embargo, destaca que "allí donde se ha podido llegar a un acuerdo sectorial las subidas previstas se acercan al 1,6%, e incluso, en algunos convenios, llegan al 2%".

Larrañaga considera que "no puede haber una consigna general de incremento salarial, porque ni todos los territorios, ni sectores, ni empresas están en la misma situación". Por ello, advierte de que "un incremento general, sin tener en cuenta la competitividad de las empresas" llevaría "a lo que describía al inicio".

En cuanto a la exigencia de que las empresas vascas paguen más impuestos, "incluso con una subida adicional de los tipos nominales del actual gravamen de sociedades, hoy en día ya por encima del que rige en el estado español", el presidente de Confebask censura que "el mensaje que llega a la sociedad es que, si no se hace, es por una especie de 'avaricia empresarial', que se caracterizaría por renegar de su compromiso social a cambio de su exclusivo beneficio personal".

"No negaré que puedan existir casos particulares que respondan a esa casuística, pero desde luego no es, ni de lejos, la tónica habitual y mayoritaria del empresariado vasco", asegura, para indicar que a la hora de tratar el tema de los impuestos y el incremento salarial "son muy pocos los que se acuerdan de la competitividad de las empresas", cuando "si hay una cosa que hemos aprendido de la crisis es que para sobrevivir como empresa hay que competir como quizá muchos no estábamos acostumbrados: el mercado es global y la competencia por todo el mundo, feroz".

En ese sentido, afirma que hay empresas vascas de gran tamaño y facturación que, "a día de hoy, sí que obtienen más pedidos, pero que, sin embargo, están viendo cómo su margen se ha reducido considerablemente porque los precios de venta de sus productos y servicios también han caído a niveles de hace diez o más años".

DEBATE FISCAL

Larrañaga considera que, "ahora que el debate fiscal está a punto de culminar, y los grupos políticos tienen que decidir qué hacer con el impuesto de sociedades, que por cierto, no grava al empresario sino a la empresa, no estaría de más que pensaran que todo dinero que sale de la caja empresarial puede restar recursos para la contratación y la inversión, algo que afectará de manera directa a su competitividad".

El presidente de Confebask precisa que "no se trata de no pagar impuestos". "Somos conscientes de nuestra relevancia en el mantenimiento del bienestar social en Euskadi, algo a lo que en absoluto queremos renunciar. Más bien, todo lo contrario. De lo que se trata es de no pagar más que los competidores de nuestro entorno, porque eso nos hace competir peor".

Larrañaga defiende la necesidad de "empresas competitivas con costes fiscales equiparables a las de sus competidoras más cercanas y en sintonía con los mercados internacionales en los que se mueven". En este contexto, advierte que "pretender que la empresa vasca pague más salarios, contribuya con más impuestos y genere más empleo - todo a la vez - sin que mejore su margen, es no querer entender lo que la crisis ha provocado y que por ejemplo, hace que, a día de hoy, todavía nos queden por recuperar 7.000 empresas y 48.000 empleos para llegar a las cifras previas".

"Que nadie lo olvide, el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país pasa, inevitablemente, por la competitividad de nuestras empresas. Eso es lo que está en juego", concluye.